Die IG Metall hat weitere Warnstreiks in der Metall- und Elektro-Industrie am Montag angekündigt. So sind am Montag im Berliner Norden sowie in Brandenburg die Beschäftigten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Rund 700 Kollegen werden der Gewerkschaft zufolge zu einer Kundgebung in Tegel erwartet.

Die Arbeitgeber haben bislang ein Lohnplus von zwei Prozent und eine Einmalzahlung von 200 Euro angeboten. Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde sechs Prozent mehr Geld. Zudem sollen Beschäftigten vorübergehend in Teilzeit wechseln dürfen – zum Teil mit Lohnausgleich. Am 19. Januar geht es in Berlin und Brandenburg in die dritte Verhandlungsrunde.