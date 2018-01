Kampfkaninchen Berlin Mittwoch, 10.01.2018 | 13:37 Uhr

An meine Vorkommentatoren:

Ich wohne in der Nähe und weiß nicht, wer dort zuvor gewohnt hat, ob er/sie vertrieben wurde oder sich den Auszug hat vergolden lassen und maße mir deshalb - im Gegensatz zu Ihnen - kein Urteil an. Was ich weiß ist, dass sehr viele Gebäude in der Umgebung vor wenigen Jahren noch komplett sanierungsbedürftig waren. Die Fassaden grau und dreckig, die Heizungsanlagen alt, Fenster und Dächer alt, oftmals Ofenheizung und mancherorts noch Toiletten im Treppenhaus. Billig wars über Jahrzehnte und was hat es gebracht? Wurde die Mietersparnis in Bildung, Ausbildung, in Ideen, Vorsorge oder Eigentumsbildung investiert? Manche haben das gemacht. Die sind heute der Feind der ES MUSS ALLES BLEIBEN WIE ES FRÜHER WAR - Fraktion, die die Mietschlaraffia-Zeit nicht genutz hat. Die sind in Berlin die Lautesten, in den Medien, Foren und im Senat. Ich hoffe, dass die Eigentümer diese schwere Zeit überstehen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.