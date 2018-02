In der Regel übernehmen die übrigen sechs Tarifbezirke den Abschluss des Pilotbezirks. Doch bei der Arbeitszeit könnte es bei den regionalen Verhandlungen für Berlin, Brandenburg und Sachsen noch hoch her gehen.

Die Frage, ob in Berlin und Brandenburg weitere Streiks drohen, falls in der Übernahmeverhandlungen keine Einigung gelingt, wollte der Bezirksleiter nicht beantworten.

"Wir haben heute den Grundstein für ein flexibles Arbeitszeitsystem für das 21. Jahrhundert gelegt", lobte deshalb auch Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger den Abschluss. Wie der Tarifabschluss sich in der Praxis bewährt, wollen die Tarifparteien in zwei Jahren prüfen. Bisher ist nicht klar, wie viele Beschäftigte eine reduzierte Arbeitszeit von 28 Stunden oder Verträge über 40 Wochenstunden in Anspruch nehmen.

In Berlin und Brandenburg hatten sich am Freitag vergangener Woche 5.500 Beschäftigte an einem 24-stündigen Warnstreik beteiligt. Allein 2.500 Metaller hätten das Mercedes-Benz-Werk in Marienfelde bestreikt, weitere 2.000 das BMW-Motorradwerk in Spandau, sagte der Berliner IG-Metall-Bevollmächtigte Klaus Abel. Das habe einer Beteiligung von 100 Prozent entsprochen.



Sendung: Inforadio, 06.02.2018, 6:00 Uhr