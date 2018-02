Gleich für 24 Stunden hatte die IG Metall zum Warnstreik aufgerufen - und 5.500 Berliner Beschäftigte sind dem gefolgt. Seit dem Morgen stehen im Mercedes-Benz-Werk in Marienfelde und bei BMW in Spandau die Bänder still - auch weitere Firmen sind betroffen.

Die 24-Stunden-Warnstreiks der IG Metall haben am Freitag auch in Berlin zu umfangreichen Produktionsausfällen geführt. Rund 5.500 Berliner Beschäftigte legten nach Angaben der Gewerkschaft die Arbeit nieder. Allein 2.500 Metaller hätten das Mercedes-Benz-Werk in Marienfelde bestreikt, weitere 2.000 das BMW-Motorradwerk in Spandau, sagte der Berliner IG-Metall-Bevollmächtigte Klaus Abel. "Wir haben 100 Prozent Beteiligung. Alle drei Schichten bei Mercedes und BMW machen mit", berichtete er. In Marienfelde und Spandau versammelten sich Streikende zu Kundgebungen.

Auch beim Logistiker Schnellecke in Spandau, an den vier Standorten des Aufzugherstellers Otis und bei den Verkehrstechnik-Unternehmen Thales und Siemens Mobility hatte die IG Metall zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen, um den Forderungen im laufenden Tarifkonflikt Nachdruck zu verleihen. In diesen Betrieben seien zusammen etwa 1.000 Mitarbeiter in den Ausstand getreten, sagte Abel.

Seit Mittwoch haben sich bundesweit Zehntausende Metaller an den 24-stündigen Streikaktionen beteiligt. Vor allem bei Auto-Unternehmen ruht die Produktion, betroffen sind etwa die Werke von Porsche und Audi in Baden-Württemberg und Bayern.