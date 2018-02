Der Berliner Autoverleih Robben und Wientjes gibt seine bekannteste Filiale in der Kreuzberger Ritter- Ecke Prinzenstraße auf. Das berichtet das Online-Portal "immobilienmanager" . An dem Standort war das Unternehmen vor 40 Jahren gegründet worden. Dort sollen aber mindestens noch bis Ende Mai Autos vermietet werden.

Im vergangenen Jahr hatten die Eigentümer Dietmar Robben und Ulrich Wientjes das Unternehmen an den Konkurrenten Buchbinder verkauft. Die Grundstücke in Kreuzberg waren gesondert angeboten worden. Käufer ist dem Artikel zufolge das Immobillienunternehmen Pandion aus Köln, das dort Gebäude mit ausschließlich gewerblicher Nutzung plant. Pandion hat in Berlin zuletzt bereits weitere Grundstücke erworben, unter anderem das in der Nürnberger Straße in Schöneberg, wo im vergangenen Jahr das Kunstprojekt "The Haus" zahlreiche Besucher anlockte.