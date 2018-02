Besonders viele Ausfälle und Verspätungen in Berlin-Tegel

Am Flughafen Berlin-Tegel haben sich einer Studie zufolge im vergangenen Jahr vergleichsweise viele Flüge verspätet oder sind ganz ausgefallen. Das geht aus Daten hervor, die das Portal Airhelp erhoben hat. Demnach ergab eine Analyse des Flugverkehrs an den 13 größten deutschen Flughäfen, dass es in Tegel die meisten Flugprobleme gab.