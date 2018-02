Der Berlin-Tourismus ist 2017 kaum noch gewachsen – das ergibt die Auswertung des Amtes für Statistik. Danach erreichte die Zahl der Übernachtungen in Hotels und Pensionen im vergangenen Jahr 31,15 Millionen - das sind 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Amt am Montag mitteilte.

"Dann landen sie eben in Lichterfelde-West, da ist es auch schön"

Die städtischen Tourismuswerber gehen davon aus, dass vor allem die Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin das Wachstum gedämpft hat. Durch die Pleite gab es zum Jahresende deutlich weniger Flüge aus und nach Berlin. Auch die Umsätze der Gastronomen gaben danach nach, wie das Amt am Montag mitteilte.

Die Tourismus-Statistik ist allerdings nur bedingt aussagekräftig, was die Anzahl der Berlin-Besucher betrifft. Denn sie erfasst nur Gäste, die in Hotel, Gasthof oder Pension mit mehr als neun Schlafgelegenheiten einen Meldezettel ausfüllen. Ungezählt bleiben die Besucher, die sich in Ferienwohnungen einquartieren. Auf diesem Sektor meldet die Internet-Plattform airbnb allein für 2017 Zuwächse von 17 Prozent.