Bild: Steinrohner / Presse

Berliner Modedesignerinnen auf der Pariser Fashion Week - "Paris ist zum Geld scheffeln"

27.02.18 | 06:57 Uhr

Am Dienstag beginnt die Paris Fashion Week. Zwei junge Designerinnen von der Uni in Weißensee sind mit ihrem Label "Steinrohner" schon zum vierten Mal dabei. Und haben so ihre Erfahrungen. Nadine Hadad hat die beiden kurz vor der Abreise in ihrem Atelier besucht.

Wie man sich ein Atelier von jungen Designerinnen vorstellt - man trifft es haargenau bei "Steinrohner" in Berlin Kreuzberg an: Ein großer lichtdurchfluteter Raum, schon beim Eintreten fallen einem die vielen bunten Stoffrollen auf, die großen selbstgebauten Holz-Arbeitsplatten und die Mode-Skizzen an den Wänden. Die Nähmaschinen stammen noch aus Studienzeiten. Neben der kreativen Arbeitsatmosphäre macht auch die Lage etwas her. Ein Atelier in der Ritterstraße, genau über dem bekannten Berliner Techno Club "Ritter Butzke". Hier haben die beiden jungen Designerinen Inna Stein und Caroline Rohner nicht das Gefühl, zuviel zu verpassen. Dann, wenn sie wieder mal Überstunden machen und am Wochenende arbeiten. Schließlich sind sie mitten im Getümmel, hören die Musik und können aus dem Fenster nach verrückten Gestalten gucken.

Inna Stein und Caroline Rohner fügten für ihr Modelabel einfach ihre Nachnamen zusammen - fertig war die Marke "Steinrohner". | Bild: Steinrohner / Christine Kreiselmaier

"Vom kalten Wasser ins warme Wasser springen"

Ab Dienstag tauschen sie ihr Atelier in Kreuzberg wieder mit den Hallen der Paris Fashion Week ein. Berlins Modeszene mag angesagt sein, die deutlich größere Aufmerksamkeit aber gibt es immer noch in der französischen Hauptstadt. Denn dort stellen alle etablierten Marken der Welt aus, das zieht die wichtigen Entscheider der internationalen Modeszene an. Aber wie schafft man es von der Uni in Weißensee mit seinem neu gegründeten Label in die traditionsreichste Modestadt der Welt - mittlerweile schon zum vierten Mal? Die beiden Gründerinnen beschreiben ganz simple Gründe: Auf der einen Seite fleißig sein, Kontakte knüpfen und viele Leute mit ins Boot holen, sowohl von öffentlichen Instanzen, wie dem Berliner Senat, als auch der eigenen Familie. Auf der anderen Seite mutig sein: Das erste Mal nach Paris kamen sie mit ihrer Abschlusskollektion, ohne einen Schimmer, was sie erwarten würde und was sie beachten müssten. Den Sprung ins kalte Wasser haben sie trotzdem nicht gescheut. Draus gelernt haben sie zum Beispiel: Das A und O ist es, schon vor der Fashion Week Termine mit potenziellen Käufern zu verabreden. Denn Paris, sagen Inna Stein und Caroline Rohner ganz offen, "ist zum Geld scheffeln". Dieses Geld brauchten sie, um danach mit dem Geld wieder kreativ zu werden und weitere Kollektionen herzustellen.

Mode, die persönliche Geschichten erzählt

Mit jeder dieser Kollektionen wollen die "Steinrohner"-Gründerinnen eine persönliche Geschichte erzählen. In ihrer Kollektion für den nächsten Herbst und Winter, die sie nach Paris mitbringen, nehmen sie Bezug auf ihre Herkunftsländer - beispielsweise durch Tannenprints. Beide wurden 1987 geboren, Inna Stein in einer flachen Gegend Russlands. Caroline Rohner stammt aus der bergigen Schweiz. Die gedruckten Tannen auf ihren neuen Kreationen haben verschiedene Arten, je nach Ursprungsort. Diese Unterschiede wollen die beiden Designerinnen in Einklang mit dem Kleidungsstück und seiner Trägerin bringen. Sie zeichnen die Tannenprints von Hand und wandeln sie danach digital in neue Formen ab. "Steinrohner" nennt als Zielgruppe "klassische, selbstbewusste Frauen" - der Mix soll für tragbare Kunst auf der Straße stehen.

"Pain aux raisins" als Fashion-Week-Highlight

Ob sie mit diesem Konzept nachhaltig Erfolg haben können, muss sich noch zeigen. Aber schon jetzt wirken Inna Stein und Caroline Rohner beim Besuch in ihrem Kreuzberger Atelier routiniert - man merkt ihnen die Vorfreude auf Paris an, gestresst aber scheinen sie nicht zu sein. Schließlich ist alles vorbereitet. Vielleicht hilft auch die Aussicht auf ein geliebtes Ritual, genauer gesagt: "Pain aux raisins", hinreißende französische Rosinenschnecken. Auch diesmal werden Stein und Rohner ganz gezielt die alte Pariser Bäckerei ihres Vertrauens ansteuern. Wenn die anstrengenden sieben Tage in Paris geschafft sind, warten schon die nächsten Ideen: Eine neue Kollektion mit dem Fokus auf nachhaltige Mode. "Steinrohner" wollen beispielsweise experimentieren, wie sie Leder durch natürliche Materialien ersetzen können.