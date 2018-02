Das Ärztebewertungsportal Jameda muss Daten von eingetragenen Medizinern löschen, wenn die es verlangen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Grund ist jedoch nicht die Bewertung an sich, sondern das spezielle Geschäftsmodell von Jameda.

Es ist eine Niederlage für das Ärztebewertungsportal Jameda und ein Sieg für eine Hautärztin aus Köln: Das Portal muss die Daten der Dermatologin komplett aus seinem Verzeichnis löschen. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag in Karlsruhe. Jameda habe die für Bewertungsportale gebotene Neutralität verlassen, weil es durch sein Geschäftsmodell die Mediziner begünstige, die sich dort Werbeplatz kaufen.

Das Portal reagierte noch am Dienstag prompt und entfernte die beanstandeten Einblendungen. "Nach den uns derzeit vorliegenden Informationen der Bundesrichter besteht kein weiterer Handlungsbedarf", sagte eine Jameda-Sprecherin.

Ein grundsätzlicher Anspruch, aus solchen Portalen entfernt zu werden, besteht laut BGH weiterhin nicht. An der Grundsatzentscheidung dazu aus dem Jahr 2014 halte ausdrücklich festgehalten, betonte der Vorsitzende Richter Gregor Galke - "solange sich ein Bewertungsportal wie ein neutraler Informationsvermittler verhält". Das sei hier aber gänzlich anders gewesen: Die auf dem Portal gegen Geld werbenden Ärzte hätten gegenüber der Klägerin und anderen nicht zahlenden Medizinern verdeckte Vorteile gehabt. Daher überwiege in diesem Fall das Grundrecht der Frau auf informationelle Selbstbestimmung das Recht von Jameda und Internetnutzern auf Meinungs- und Medienfreiheit.

Auf Jameda können Patienten etwa 275.000 Ärzte und "andere Heilberufler" mit Schulnoten bewerten. Nun muss das Portal entweder sein Geschäftsmodell ändern oder Ärzte auf deren Wunsch löschen. Bei dem Portal sind derzeit rund 15.000 Berliner Ärzte registriert, in Potsdam 1.200, in Cottbus rund 700 und in Brandenburg/Havel circa 500 Mediziner.