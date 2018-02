800 Borstenviecher kommen abwechselnd aus ihren Ställen heraus an die frische Luft und das zu jeder Jahreszeit. In einem Freiluft-Gitterstall spielen Ferkel, im anderen zehn Monate alte Mastschweine kurz vor der Schlachtung. Die Tiere bleiben von der Geburt bis zum Tod in der Lehranstalt in Ruhlsdorf. Geschäftsführer Detlef May zufolge bietet das den Vorteil, "dass dann keine Krankheiten aus anderen Beständen dazukommen können. Die Erreger sind ja bekannt. Ich kann mich auf die Krankheiten einstellen, impfen und ohne Medikamente zu verwenden durch Hygiene und Trennung versuchen, die Tiere gesung zu halten."