40 neue Straßenbahnen - Brandenburg, Cottbus und Frankfurt kaufen gemeinsam Trams

21.02.18 | 14:38 Uhr

Eine Fahrt in einer alten Straßenbahn mag für Touristen ganz spannend sein, für Bürger in Cottbus, Frankfurt und Brandenburg aber ist sie eine Qual. Nun tun sich die Städte zusammen und schaffen 40 neue Wagen an - weil sie es allein kaum schaffen.



Die Städte Brandenburg/Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder) wollen gemeinsam 40 neue Straßenbahnen kaufen. Die Ausschreibung solle in wenigen Tagen starten, teilten die Verkehrsbetriebe in der Stadt Brandenburg am Mittwoch mit. Die neuen Bahnen sollen bisherige Tatra-Modelle ersetzen. Allein zehn Stück gehen in die Stadt Brandenburg. Das Land hatte im vergangenen Jahr entschieden, bis 2022 insgesamt 48 Millionen Euro Zuschüsse für die Förderung der Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr und für neue Straßenbahnen bereitstellen zu wollen.



Alleingänge beim Tram-Kauf nicht sinnvoll

Doch der Betrag, der auf die einzelnen Städte entfallen würde, reicht offenbar nicht. So würde Cottbus zum Beispiel rund 6 Millionen Euro erhalten. "Das sind drei oder vier Bahnen", sagte Ralf Thalmann, Geschäftsführer der Cottbusverkehr Gmbh dem rbb. "Die Hersteller fangen aber erst bei sechs, sieben Bahnen an, überhaupt darüber nachzudenken ein Angebot abzugeben."



Tatsächlich brauche Cottbus 26 neue Trams. Mit zuletzt 10,6 Millionen Passagieren im Jahr ist die ÖPNV-Nachfrage in der Stadt so schnell gestiegen wie nirgendwo sonst in Brandenburg. Die derzeit eingesetzten Trams aber sind alt, Ersatzteile sind nur schwer zu beschaffen.

Noch sind nicht alle Details geklärt

Erst durch die Zusammenarbeit der drei Städte werde nun eine Zahl von Trams erreicht, mit denen man eine sinnvolle Ausschreibung machen könne, erfuhr rbb|24 aus gut informierten Kreisen. Doch wie schnell der Auftrag veröffentlicht wird, ist unklar.



Denn noch gibt es laut Informationen von rbb|24 technische Details, die geklärt werden müssen, damit die Wagen auch in allen drei Städten eingesetzt werden können. Ob die Ausschreibung also tatsächlich schon in wenigen Tagen beginnt, ist fraglich.



