Bild: dpa

Firmen müssen ins Umland ausweichen - Büros im Herzen Berlins kaum noch zu finden

02.02.18 | 10:44 Uhr

Jeder dritte Erwerbstätige hierzulande arbeitet im Büro - und es werden immer mehr. In Berlin, München und Stuttgart sind Büros im Zentrum Experten zufolge "faktisch voll vermietet" - ein Problem vor allem für Startups.

In vielen deutschen Großstädten finden Unternehmen inzwischen nur noch schwer Büros. "In den Metropolen verschärft sich die Büroknappheit immer weiter", warnt Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA). Betroffen seien vor allem Berlin, München und Stuttgart.



Diese drei Städte sind Mattner zufolge "im Zentrum faktisch voll vermietet." Die Folge seien nicht nur organisatorische Probleme für die Firmen. Auch die wirtschaftliche Entwicklung der Städte werde gehemmt, argumentiert der ZIA-Präsident. Unternehmen bräuchten im Kampf um Talente attraktive Büros in zentraler Lage, so Mattner. "Sind Firmen gezwungen, ins Umland auszuweichen, führt das auch zu einer Zersiedelung und mehr Verkehrsbelastung durch Pendler."

Jeder Dritte arbeitet im Büro

Mattner spricht von einem Ansturm auf die Städte, der sowohl auf dem Wohnungsmarkt als auch bei Gewerbeimmobilien zu spüren sei. "Jeder dritte deutsche Erwerbstätige arbeitet im Büro", sagt er. "Und 20 Prozent davon sind in Ballungsräumen tätig." Laut einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) sind in Berlin mehr als 500.000 Menschen im Büro tätig, ein Plus von 17 Prozent seit 2013. München kommt in diesem Zeitraum auf einen Anstieg von 13 Prozent, in Frankfurt am Main, Düsseldorf und Hamburg liegt der Zuwachs bei je rund 10 Prozent.

Vor allem Start-Ups haben Probleme

Steigende Mieten spüren vor allem kleine, weniger finanzkräftige Firmen. Besonders schwierig ist die Lage in der Hauptstadt, etwa in Berlin-Mitte. Dramatische Engpässe bei Büroräumen treiben dort die Spitzenmieten in die Höhe - im vergangenen Jahr stiegen sie um 11 Prozent an. Probleme bereitet das vor allem kleinen Firmen wie Start-ups.



"Berlin hat lange davon profitiert, dass Gründer dort billige Büros fanden", sagt der Immobilienexperte des IW, Michael Voigtländer. "Das hat sich gedreht." Große Konzerne hingegen könnten sich steigende Mieten leisten. Um mehr Büroraum zu schaffen, schlagen die Experten eine "Verdichtung" der Flächen vor - etwa durch höhere Neubauten oder die Aufstockung von Gebäuden.