21 Prozent: So viel verdienen deutsche Frauen weniger als deutsche Männer, sagt das Statistische Bundesamt. Eine neue Studie zeigt: Stimmt nicht, jedenfalls nicht in Ostdeutschland. Vor allem in Cottbus sieht es anders aus. Doch der Grund ist eher traurig.

Cottbus ist die Hochburg weiblicher Emanzipation - könnte man meinen beim schnellen Blick auf die neue Gehälterstudie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Die "Welt" hatte darüber in ihrer Montagsausgabe exklusiv berichtet. Demnach ist die vielfach kritisierte Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen nur ein regionales Phänomen. Und nirgendwo zeigt sich das so sehr wie in Cottbus.

"Es scheint so zu sein, dass die Verfügbarkeit bestimmter Jobs für Männer in einer Region entscheidend ist dafür, wie der Gender Pay Gap dort ausfällt", sagt Michaela Fuchs vom IAB der "Welt". "Wo die Männer weniger verdienen, besteht tendenziell ein Pay Gap zugunsten der Frauen. Wo Männer mehr verdienen, sehen wir eher einen Pay Gap zugunsten der Männer."

Die Sache hat allerdings einen Haken: In Cottbus und Dingolfing-Landau verdienen Frauen im Schnitt fast genau das gleiche, 2.814 beziehungsweise 2.791 Euro, ein Unterschied von nicht einmal 30 Euro. Was sich deutlich unterscheidet, ist das durchschnittliche Einkommen der Männer: 2.398 Euro in Cottbus, 4.531 Euro in Dingolfing-Landau. Die Cottbuserin verdient nicht besser als Frauen anderswo, es sind die Cottbuser Männer, die deutlich weniger bekommen.

Ein wichtiger Faktor sind die Unternehmen, die sich in einer Region angesiedelt haben. Denn vor allem in Industriestandorten verdienen Männer in der Regel deutlich mehr als Frauen. In Bayern zum Beispiel in Kommunen, die eng mit der Autoindustrie verbunden sind, wie Ingolstadt, Böblingen und eben Dingolfing-Landau. Hier sind hochbezahlte Jobs geschaffen worden - und davon profitieren Männer mehr als Frauen, so die IAB-Studie. "Bricht man das herunter, könnte das heißen, dass Männer unterschiedliche Chancen haben, je nachdem wo sie wohnen", so Expertin Fuchs. "Und dass Frauen diese Chancenbreite gar nicht haben."

Diesen Punkt hat 2017 auch die EU-Kommission bemängelt. Demnach liegt der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen in Deutschlad deutlich höher als in den meisten anderen EU-Ländern. Zudem kommt nicht jede Studie zu dem Ergebnis, dass Frauen in Ostdeutschland einen Lohnvorteil genießen. Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zum Beispiel kam 2017 zu ganz anderen Ergebnissen: Berliner Frauen haben demnach im Jahr 2016 mit 17 Euro rund 14 Prozent weniger pro Stunde verdient als Berliner Männer. In Brandenburg lag der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen mit 15 Euro nur rund vier Prozent unter dem der Männer.

Am Ende hilft wohl nur der Blick auf den eigenen Lohnzettel.



Sendung: Inforadio, 12.02.2018, 5:00 Uhr