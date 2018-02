dpa/Lukas Schulze Video: Brandenburg aktuell | 15.02.2018 | Theresa Majerowitsch | Bild: dpa/Lukas Schulze

Wo Kunden mit Einschränkungen rechnen müssen - Bahn plant bis zu 100 Baustellen in Berlin und Brandenburg

16.02.18 | 06:37 Uhr

Die Deutsche Bahn hat in diesem Jahr viel vor. Für Berlin und Brandenburg bedeutet das: Bis zu 100 Baustellen werden den Bahnverkehr einschränken. Für Fahrgäste bedeutet das: Umwege und längere Fahrzeiten - aber danach wird alles besser, verspricht die Bahn.

Bahn-Fahrgäste in Berlin und Brandenburg müssen in den nächsten Monaten mit Umwegen und längeren Fahrzeiten rechnen. In der Region sind bis zu 100 Baustellen schon offen oder in Kürze geplant, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte. Vor allem fünf Großprojekte werden den Zugverkehr einschränken. Man konzentriere sich darauf, "dass unsere Bauvorhaben wie geplant umgesetzt werden und der Nutzen schnell wirksam wird", sagte der Bahn-Konzernbevollmächtigte für das Land Berlin, Alexander Kaczmarek.

Fertigstellungen noch in diesem Jahr

Am Bahnhof Schöneweide wird im April eine neue Bahnüberführung über den Sterndamm errichtet, bevor die Station ab August erneuert wird. Ab Sommer ist dann auch wieder die Straßendurchfahrt für Autofahrer komplett frei. Am Karower Kreuz wird ebenso weiter gebaut: Im Oktober soll dort die neue zweigleisige Fernbahnbrücke über den Berliner Außenring in Betrieb gehen. Außerdem wird ein Umsteigebahnhof von der Regionalbahn auf die S-Bahn vorbereitet. Das Karower Kreuz sei vor allem für Pendler wichtig, die aus dem Norden kommen und nach Berlin Richtung Bernau wollen, sagte Kaczmarek dem rbb. Zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof soll bis November ein viertes S-Bahn-Gleis fertig sein. Das Projekt soll in diesem Jahr fertig gestellt werden, so Kaczmarek. Mit der Viergleisigkeit soll die Stabilität der S-Bahn deutlich erhöht werden. Anders gesagt: es wird mehr Züge und kürzere Taktzeiten geben.

Im Sommer soll der S-Bahnhof Schöneweide fertig gestellt sein.

Außerdem ist in diesem Jahr der erste Spatenstich für die Regionalbahnstrecke vom Süden Berlins nach Blankenfelde geplant, die unter dem Namen Dresdner Bahn bekannt ist. Nach vielen Jahren Streit mit den Anwohnern gibt es nun Baurecht. Die Strecke, auf der auch der künftige Airport-Express zum Flughafen BER in Schönefeld verkehren wird, soll spätestens 2025 in Betrieb gehen. Auch an vielen Stellen im Berliner S-Bahnnetz wird gebaut. Zur Staustelle wird in den kommenden Wochen der südliche S-Bahn-Ring. Dort müssen Gleise und Weichen ausgetauscht werden. Zwischen Hermannstraße und Südkreuz wird zunächst ab dem 16. März eingleisig im Zehn-Minuten-Takt gefahren, teilte Detlef Speyer von der Berliner S-Bahn mit. In der zweiten Phase wird der Abschnitt vom 27. März bis 9. April sowie vom 19. bis 22. Oktober gesperrt. Das bedeutet: die Fahrgäste müssen zwischen Hermannstraße und Südkreuz ersatzweise in Busse umsteigen. Zudem bekommen die S-Bahn-Strecken von Anhalter Bahnhof bis Wannsee und von Westkreuz bis Spandau eine neue Leit- und Sicherungstechnik.

33 Bahnbrücken werden modernisiert

Abgesehen von den Großprojekten müssten an anderen Stellen Gleise, Weichen und andere wichtige Anlagen instand gehalten werden. So werden in diesem Jahr 33 Bahnbrücken wieder in Schuss gebracht. Außerdem wird auf der Strecke Berlin-Frankfurt (Oder) der Abschnitt von Köpenick nach Erkner noch bis November ausgebaut. Zwischen Beelitz und Belzig werden von April bis Oktober Brücken saniert. Die Erneuerung des Cottbuser Bahnhofs dauert noch bis Dezember. Insgesamt will die Deutsche Bahn in diesem Jahr rund 550 Millionen Euro in ihre regionale Infrastruktur investieren. Das Unternehmen verspricht sich davon mehr Qualität im Bahnverkehr, mehr Pünktlichkeit und mehr Komfort.

Züge sind länger unterwegs

Die erhoffte höhere Pünktlichkeit in der Zukunft hat den Nachteil, dass die vielen Bauarbeiten für Bahnkunden zunächst mehr Verspätungen bedeuten. In den Bauphasen werden die Züge länger unterwegs sein, zum Teil sind auch Streckensperrungen geplant. Um die geplanten Projekte gut zu meistern, will die Bahn in mehr Personal investieren. Allein in Berlin und Brandenburg sollen 210 Ingenieure, Planer, Mechatroniker und Gleisbauer eingestellt werden. Es sollen dann 2.165 Mitarbeiter in Bauberufen sein.

Bahn investiert fast zehn Milliarden Euro

Bundesweit investiert die Bahn eine Rekordsumme von 9,3 Milliarden Euro in das Schienennetz und die Modernisierung von Bahnhöfen. Das sind nach Angaben der Bahn 800 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Ein Großteil des Geldes kommt vom Bund. In Spitzenzeiten soll es deutschlandweit bis zu 800 Baustellen gleichzeitig geben. Auf 20 wichtigen Streckenabschnitten sollen die Züge länger brauchen - zwischen zehn und 30 Minuten. Diese längeren Fahrzeiten sollen im Fahrplan berücksichtigt werden und gelten dann nicht mehr als Verspätung. Damit bessert die Bahn ihrer Statistik auf - andererseits hat das für den Kunden den Vorteil, dass er nicht selber rechnen muss, ob er den Anschlusszug schafft.