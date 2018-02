Bild: rbb/Jana Göbel

Ungleiches Entschädigungsrecht im Untertage- und Tagebau - Wenn das Haus langsam auseinanderreißt

09.02.18 | 06:13 Uhr

In NRW werden fast 100 Prozent der gemeldeten Bergbauschäden reguliert. In Brandenburg und Sachsen jedoch sind es nach rbb-Recherchen nicht mal drei Prozent. Grund dafür ist eine Gesetzeslücke. Viele Hausbesitzer im Umfeld der Tagebaue werden alleingelassen. Von Jana Göbel

Der Tagebau Jänschwalde rückt immer näher an das Dörfchen Bärenklau bei Guben heran. Heribert Palme und seine Frau Regina haben Angst um ihr Haus. Nicht, weil es weggebaggert werden könnte, sondern weil das Fundament reißt. So geht es auch etlichen ihrer Nachbarn. Wände neigen sich, Fenster und Türen lassen sich nicht mehr richtig schließen, Grundstücke sacken ab. Heribert Palme vermutet, dass der Braunkohleabbau die Ursache ist, denn im und rund um den Tagebau wurde das Grundwasser abgesenkt. Das kann zu Setzungen an der Oberfläche führen. Palme hat die Schäden an seinem Haus 2015 beim Betreiber LEAG gemeldet. Doch beweisen kann er den Zusammenhang zwischen Tagebau und Rissen nicht. Und deshalb gab es bisher auch keine Entschädigung, genau wie bei den anderen Betroffenen im Ort.

Familie Markowitz aus Bottrop | Bild: rbb/Jana Göbel

Schadensregulierung in Nordrhein-Westfalen

Ganz anders läuft das bei Schäden, die durch den Steinkohle-Abbau entstehen. Professor Jürgen Markowitz und seine Frau sehen vom Wohnzimmer ihres Hauses im nordrhein-westfälischen Bottrop die Türme des Steinkohle-Unternehmens RAG. Der Kohleabbau unter der Erde reißt Löcher in den Untergrund. Deshalb neigt sich sein Haus. "Wenn die Enkelkinder Murmeln spielen, rollen die alle in eine Ecke", erzählt er. Nach Ostern wird nun sein ganzes Haus angehoben und gerade gerückt. "Wir werden von RAG fair behandelt", sagt Jürgen Markowitz. Das Unternehmen hat schon mehrere Schäden an seinem Haus anstandslos reguliert. Im Bottroper Ortsteil Kirchhellen, wo Markowitz wohnt, wurden ganze Straßenzüge mit Einfamilienhäusern angehoben. Ein aufwändiger Vorgang, der 150.000 Euro und mehr kosten kann. Mehr als 20.000 Schadensmeldungen von Betroffenen hat RAG im Jahr 2017 bearbeitet, bis auf wenige Streitfälle wurden die meisten davon anerkannt. Auf der Betroffenenverband VBHG zeigt sich zufrieden mit der Regulierungspolitik des Unternehmens.

Gesetzeslücke sorgt für ungleiches Recht

Die beiden Beispiele sind typisch für die unterschiedliche Situation der Geschädigten. Das liegt am Bundesberggesetz. In Paragraph 120 des Gesetzes steht, dass bei Schäden im Umfeld eines Untertage-Bergbaus generell erst einmal davon auszugehen ist, dass sie durch den Bergbau verursacht wurden. Gibt es Zweifel, muss der Betreiber nachweisen, dass es nicht so ist. Tagebaue sind in diesem Gesetz jedoch nicht erwähnt.

Diese Ungerechtigkeit im Bundesberggesetz müsse man beheben, fordert Annalena Baerbock, Brandenburger Bundestagsabgeordnete und neue Bundesvorsitzende der Grünen. "Diejenigen, deren Häuser abrutschen oder Risse haben, müssen beweisen, dass das aufgrund des Tagebaus passiert ist. Das ist wahnsinnig schwierig und ganz viele Menschen fühlen sich alleingelassen."

400 Millionen m³ Grundwasser pumpt die LEAG jährlich aus Tagebauen in Brandenburg und Sachsen | Bild: rbb/Jana Göbel

Anders sieht das der Brandenburger SPD-Bundestagsabgordnete Ulrich Freese. Man könne Steinkohlebergbau und Braunkohlebergbau nicht vergleichen, erklärt er. "Steinkohleabbau findet unterhalb der Wohnhäuser statt. Da ist bekannt, dass es durch die Hohlräume Setzungen gibt. Von daher ist die Schadensvermutung eindeutig. Beim Braunkohletagebau reden wir aber darüber, dass es im Umfeld des Tagebaus Setzerscheinungen oder Risse geben kann, zum Beispiel durch die Absenkung des Grundwassers." Weil das nicht so eindeutig nachzuweisen sei und seiner Meinung nach erweiterte Regelungen dann auch für Kiesabbau, Tunnel oder große Baustellen gelten müssten, glaubt Freese nicht, dass es politische Mehrheiten für die Ausweitung des Paragraphen 120 im Bundesberggesetz gibt.

Schadensüberprüfung beim Tagebau möglich, wenn auch schwierig

Tatsächlich ist die Ursachenzuweisung bei der Braunkohle komplizierter. Beim Untertage-Bergbau liegt das Umfeld an der Oberfläche über der Grube. Beim Tagebau treten die Schäden jedoch vor allem durch Eingriffe in den Grundwasserhaushalt im weiteren Umfeld auf. Es sei aufwändiger, den Einwirkbereich von Tagebauen einzugrenzen, erklärt Professor Carsten Drebenstedt von der Bergakademie Freiberg (Sachsen). Es sei aber technisch möglich, wenn man vom tiefsten Punkt des leer gepumpten Tagebaus eine Verbindung zieht bis dahin, wo das Grundwasser wieder auf Normalstand ist. In diesem Bereich könne es zu bergbaubedingten Setzungen kommen. Zusätzlich müsse auch die Bodenbeschaffenheit geprüft werden, denn je nach Bodenart können diese Setzungen unterschiedlich stark ausfallen. Mithilfe von Bohrungen sei es aber möglich zu ergründen, ob ein Tagebau den Schaden verursacht hat.

Tagebau ist oft die Ursache für die Grundwasserabsenkung | Bild: rbb

Selbst wenn die Prüfverfahren beim Tagebau schwieriger seien, dürfe dies keine Begründung dafür sein, Bergbaugeschädigte unterschiedlich zu behandeln, sagt die Berliner Anwältin Cornelia Ziehm. Sie befasst sich schwerpunktmäßig mit Umwelt- und Energierecht. Zu ihren Mandanten gehören Bundesbehörden und Landesregierungen, aber auch Geschädigte. Es könne nicht sein, dass die einen schlechter gestellt seien als die anderen. Das Grundgesetz fordere in Artikel 3, dass wesentlich Gleiches auch gleich behandelt werden müsse. "Für die Betroffenen ist es schließlich egal, ob die Schäden am Haus durch untertägigen oder übertägigen Bergbau entstehen."

Schleppende Regulierung im Tagebauumfeld

Betroffenenverbände sprechen von aktuell mindestens 300 Bergschadensvermutungen allein in Brandenburg. In Brandenburg und Sachsen wurden in den vergangenen beiden Jahren 124 mutmaßliche Bergschäden an LEAG und LMBV gemeldet. Davon wurden drei reguliert. Die beiden Unternehmen geben unterschiedliche Gründe dafür an, dass es so wenige sind. Die LEAG erklärt gegenüber dem rbb:

Regina und Heribert Palme aus Bärenklau | Bild: rbb/Jana Göbel

"Grundsätzlich möchten wir feststellen, dass nicht automatisch ein Zusammenhang zwischen dem bergbaubedingten Entzug (Absenkung) bzw. dem anschließenden Wiederanstieg des Grundwassers und in diesem Bereich entstandenen Gebäudeschäden anzunehmen ist. [...] Die LEAG prüft in jedem Fall, ob die gemeldeten Schäden auf bergbauliche Tätigkeit des Unternehmens zurückzuführen sind. Die Einzelfallprüfung sowie alle hierfür notwendigen Untersuchungen werden durch die LEAG getragen, d.h. die Schadesprüfung ist für den Antragssteller kostenfrei. [...] Der Umfang und Zeitaufwand für eine solche Einzelfallprüfung kann dabei sehr unterschiedlich ausfallen. Oft ist sie nicht innerhalb eines Jahres abzuschließen."

Die LMBV – sie kümmert sich um Folgeschäden bereits stillgelegter Tagebaue – erklärt, dass die meisten Fälle keine Bergschäden seien:

"Jede eingehende Schadensmeldung wird durch das Bergschadensmanagement der LMBV [...] geprüft. [...] Die so untersuchten und bewerteten Schadensfälle stellten sich in den letzten Jahren überwiegend als konstruktive, bautechnische oder altersbedingte Schäden heraus bzw. es wurden die allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. die Anforderungen an den Baugrund beim Bau nicht eingehalten. [...] Die LMBV befindet sich derzeit in zwei Fällen hinsichtlich einer Anerkennung im Streit."

Untertage-Bergbau kann zu Bodensenkung führen. | Bild: rbb

Massives Absinken des Grundwasserspiegels

In Bärenklau ist das Grundwasser innerhalb von 15 Jahren um 238 cm gefallen. Etliche Gartenbrunnen sind vertrocknet. Der Ort liegt im sogenannten Absenktrichter des Tagebaus. Es ist also klar, dass der Bergbau die Ursache für die Grundwasserabsenkung ist – ob er aber auch die Ursache für die Risse im Fundament des Hauses der Palmes ist, ist damit aber noch nicht bewiesen. Insgesamt wurden aus dem Dorf fünf Verdachtsfälle gemeldet. Davon wurden zwei abgelehnt, drei sind noch in der Bearbeitung. Einer davon ist der Fall von Heribert und Brigitte Palme. Im September 2016 waren die Gutachter vom Bergbauunternehmen da und haben Fotos gemacht. Seitdem hatten Palmes nichts mehr von der LEAG gehört.

Grundwasserrückgang in Bärenklau seit 2001 (Quelle: Landesamt für Umwelt Brandenburg) | Bild: Landesumweltamt Brandenburg

Während der Recherchen zu diesem Thema hatte der rbb mehrfach mit der LEAG zum Thema Entschädigung kommuniziert. Dabei ging es auch um die Fälle in Bärenklau. Zwei Tage vor der Veröffentlichung bekam Familie Palme überraschend Post vom Bergbau-Unternehmen. Man wolle nun Untersuchungen an den Gebäuden und Bohrungen auf dem Grundstück vornehmen und bitte um das Einverständnis. "Nun scheint nach eineinhalb Jahren doch noch Bewegung in die Sache zu kommen", sagt Regina Palme dazu.

Parteien-Umfrage: Wie kann die Situation für Geschädigte verbessert werden? Im Bundesberggesetz wurde in den 1980er Jahren geregelt, dass bei Schäden zum Beispiel an Häusern oder Grundstücken im Umfeld des Steinkohlebergbaus davon auszugehen ist, dass sie durch den Untertage-Bergbau verursacht wurden. Inzwischen treten durch massive Grundwasserabsenkungen auch rund um den Braunkohletagebau Schäden an Häusern und Grundstücken auf. Im Bundesberggesetz findet dies allerdings keine Berücksichtigung. rbb|24 befragte Brandenburger Bundestagsabgeordnete, ob und wie die Situation der Geschädigten verbessert werden sollte. CDU - Klaus-Peter Schulze, MdB Wahlkreis Cottbus Spree-Neiße 1.) Wie bewerten Sie es, dass Geschädigte durch Steinkohlebergbau per Gesetz anders gestellt sind als Geschädigte durch Braunkohletagebau? Ich halte eine Änderung des Bundesbergbaugesetzes für langwierig und schwierig. 2) Kann man die Situation der Geschädigten durch den Braunkohletagebau gesetzlich verbessern? Geschädigte durch Braunkohlebergbau und Steinkohlebergbau sind zu entschädigen. Deshalb halte ich die Einrichtung einer Schlichtungsstelle für eine gute Lösung. 3) Was wollen Sie für eine Verbesserung der Geschädigten durch den Braunkohle-Tagebau tun? - 4) Setzen Sie sich für eine Schlichtungsstelle ein? Ich setze mich für die Errichtung einer Schlichtungsstelle für das Lausitzer Braunkohle-Revier ein. Dazu habe ich Gespräche im Bundesministerium der Finanzen und im Wirtschaftsministerium des Landes Brandenburg geführt. Weitere Gespräche zu diesem Thema finden im Februar statt.

SPD - Ulrich Freese, MdB Wahlkreis Cottbus – Spree-Neiße 1.) Wie bewerten Sie es, dass Geschädigte durch Steinkohlebergbau per Gesetz anders gestellt sind als Geschädigte durch Braunkohletagebau? Geschädigte Eigentümer werden bei ober- und unterirdischem Bergbau gleich behandelt. Da beim Steinkohlenbergbau eine große Zahl typischer und gleichartiger Schäden auftritt, ist für diesen Fall bergbaulicher Aktivitäten mit § 120 BBergG eine "Vermutungsregel" eingeführt worden. Sofern das Bergbauunternehmen damit nicht einverstanden ist, muss es durch ein Sachverständigengutachten widersprechen. 2) Kann man die Situation der Geschädigten durch den Braunkohletagebau gesetzlich verbessern? Die Frage erübrigt sich, da Bergschäden, egal aus welchen bergbaulichen Bereichen, durch die Unternehmer ausgeglichen werden. 3) Was wollen Sie für eine Verbesserung der Geschädigten durch den Braunkohle-Tagebau tun? siehe Frage 2



4) Setzen Sie sich für eine Schlichtungsstelle ein? Ich halte die Einrichtung einer Schiedsstelle, am besten unter Einbeziehung Sachsens, für die Lausitz für sinnvoll. Voraussetzung hierfür ist, dass die beiden Bergbauunternehmen LEAG und LMBV sich der gemeinsamen Schiedsstelle anschließen. Nach Abschluss der Regierungsbildung werde ich mit Vertretern des Bundesfinanzministeriums Gespräche führen, dass die LMBV als Staatsunternehmen die nötige Handlungsvollmacht bekommt.

Linke - Norbert Müller, MdB Wahlkreis Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II 1.) Wie bewerten Sie es, dass Geschädigte durch Steinkohlebergbau per Gesetz anders gestellt sind als Geschädigte durch Braunkohletagebau? Wir halten die Unterscheidung für überholt und fordern ihre Aufhebung. Es gibt keinen Grund, die Bevölkerung in Braunkohlegebieten gegenüber privaten Firmen anders zu behandeln als die in Steinkohleregionen. 2) Kann man die Situation der Geschädigten durch den Braunkohletagebau gesetzlich verbessern? Man kann die Situation der Geschädigten durch den Braunkohletagebau gesetzlich verbessern. Ein Weg dafür wäre, die im §120 des Bundesberggesetzes verankerte Bergschadensvermutung für den Untertagebergbau auf den Tagebau auszudehnen. Dann würde sich die Beweislast umkehren, sodass Bergbauunternehmen nachweisen müssten, dass sie nicht für eingetretene Schäden verantwortlich sind und nicht mehr der/die Geschädigte. 3) Was wollen Sie für eine Verbesserung der Geschädigten durch den Braunkohle-Tagebau tun? Die LINKE hat im Bundestag schon vor Jahren die genannte Gleichstellung mit dem Untertagebau gefordert. Sowie, dass von den Vorhabenträgern eine angemessene Sicherheitsleistung zu hinterlegen ist u.a. für etwaige Bergschäden. Wir werden dies auch erneut einbringen. 4) Setzen Sie sich für eine Schlichtungsstelle ein? Wir würden eine Schlichtungsstelle sehr begrüßen. Was in NRW geht, sollte endlich auch in Brandenburg möglich sein. Hier auf ein Lausitzmodell zu warten, also auf eine Einigung zwischen Brandenburg und Sachsen, würde das Problem nur auf unbestimmte Zeit verschieben.

FDP - Martin Neumann, MdB Wahlkreis Elbe-Elster – Oberspreeewald Lausitz II 1.) Wie bewerten Sie es, dass Geschädigte durch Steinkohlebergbau per Gesetz anders gestellt sind als Geschädigte durch Braunkohletagebau? Für den Steinkohlenbergbau gilt die sog. Bergschadensvermutung: Wenn ein Schaden im Einwirkungsbereich eines Bergwerks entsteht, muss das Bergbauunternehmen nachweisen, dass der Schaden nicht durch bergbauliche Tätigkeiten entstanden ist. Dies wurde festgelegt, weil beim Steinkohlebergbau ein Schaden im Einwirkungsbereich eines Bergwerks in der Regel auch tatsächlich ein Bergschaden ist. Bei obertätigem Braunkohlenbergbau kann ein Ursachenzusammenhang, dass ein Schaden ein Bergschaden ist, nur bei lokal begrenzten, kleinräumigen Bereichen vermutet werden, die von der Grundwasserabsenkung besonders betroffen sind. 2) Kann man die Situation der Geschädigten durch den Braunkohletagebau gesetzlich verbessern? Eine solche gesetzliche Regelung ist aufgrund der unterschiedlichen Sachverhalte nicht zielführend. Daher hat der Gesetzgeber davon Abstand genommen und die für den untertägigen Steinkohlenbergbau geltende Bergschadensvermutung nicht auf den obertägigen Braunkohlenbergbau ausgedehnt. 3) Was wollen Sie für eine Verbesserung der Geschädigten durch den Braunkohle-Tagebau tun? Diese Frage unterstellt, dass Geschädigte benachteiligt würden. Wer glaubt, durch den Braunkohlenbergbau einen Bergschaden erlitten zu haben, kann seine Ansprüche zunächst direkt gegenüber dem Bergbauverantwortlichen und auch gerichtlich geltend machen. Über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus lässt LEAG auf eigene Kosten alle angezeigten mutmaßlichen Bergschäden erforderlichenfalls durch einen externen Gutachter eingehend prüfen. Wird dabei festgestellt, dass tatsächlich ein Bergschaden vorliegt, wird dieser in der Regel einvernehmlich geregelt. 4) Setzen Sie sich für eine Schlichtungsstelle ein? Eine Schlichtungsstelle wäre sinnvoll, wenn alle - also LEAG ebenso wie die LMBV - mitmachen und gleich behandelt werden. Aus Gründen der Objektivität müsste die Schlichtungsstelle dann auch vom Land geleitet und getragen werden. Ich habe meine Zweifel, ob der zusätzliche Aufwand den Nutzen einer Schlichtungsstelle rechtfertigen würde - zumal im Zweifel immer der Rechtsweg offen steht.

Grüne - Annalena Baerbock, MdB Wahlkreis Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow – Fläming II 1.) Wie bewerten Sie es, dass Geschädigte durch Steinkohlebergbau per Gesetz anders gestellt sind als Geschädigte durch Braunkohletagebau? Hier besteht eindeutig eine Ungleichbehandlung. Es gibt in meinen Augen keinen triftigen Grund, weshalb Menschen, die von Bergschäden durch Braunkohletagebaue betroffen sind, schlechter gestellt werden als Geschädigte durch den Steinkohlebergbau. 2) Kann man die Situation der Geschädigten durch den Braunkohletagebau gesetzlich verbessern? Ja, klar. Dazu muss das Bundesberggesetz geändert werden. Denn dort ist bislang nur verankert, dass bei Bergschäden durch untertägigen Bergbau davon auszugehen ist, dass der Betreiber schuld ist. Bei Schäden infolge von Braunkohletagebauen ist es genau andersrum: Da muss der Geschädigte nachweisen, dass der Bergschaden durch den Tagebaubetrieb entstanden ist. Das ist nicht nur ungerecht, sondern führt dazu, dass Braunkohle-Geschädigte im Regen stehen gelassen werden. 3) Was wollen Sie für eine Verbesserung der Geschädigten durch den Braunkohle-Tagebau tun? Wir Grüne fordern schon seit langem eine Beweislastumkehr bei Bergschäden. Das Bergrecht muss dahingehend novelliert werden, dass auch bei Braunkohletagebauen die Verantwortung für Bergschäden zunächst beim Verursacher liegt. Damit würde sich die Situation von Geschädigten immens verbessern, denn sie müssten nicht erst nachweisen, dass entstandene Schäden auf den Tagebau zurückzuführen sind. 4) Setzen Sie sich für eine Schlichtungsstelle ein? Wir Grüne in Brandenburg fordern seit Jahren eine Schlichtungsstelle für Bergbaugeschädigte. In Nordrhein-Westfalen gibt es schon lange eine solche Schlichtungsstelle. Doch die rot-rote Landesregierung drückt sich seit Jahren um die Einrichtung, auch wenn sie inzwischen zumindest theoretisch dazu bereit ist. Ganz aktuell versteckt sie sich hinter dem Argument, die LMBV, die für die Sanierung der ehemaligen DDR-Tagebaue verantwortlich ist, sei nicht dazu bereit. Das ist unverantwortlich, denn eine Schlichtungsstelle könnte zunächst auch ohne die LMBV eingerichtet werden.

AFD - N.N. angefragt, noch keine Rückmeldung