Zwei Syrer – der eine im Anzug mit Namensschildchen, der andere mit seinen Bewerbungsunterlagen in der Tasche. Der 22-jährige Nedal Ahmad hat einen Ausbildungsplatz in der Berliner Rederei Riedel, sein ein Jahr jüngerer Kumpel Jwan Cheikhmous sucht noch nach einer Ausbildung zum Zahntechniker. Die beiden Freunde sind sich ähnlich, stammen aus derselben syrischen Stadt, Qamischli, im Nordosten des Landes, ihre Familien kennen sich noch aus Syrien. Doch nur Nedal hat es bislang geschafft, Jwan will es noch schaffen: Den Start in ein Leben mit Arbeit in Berlin, auf der Jobbörse für Geflüchtete und Migranten im Neuköllner Estrel.

Die Bundesagentur für Arbeit lädt gemeinsam mit dem Hotel Estrel bereits zum dritten Mal zu Europas wohl größter Jobmesse für Geflüchtete und Migranten. Sie soll den Menschen die Integration in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Somit soll die Gesellschaft langfristig gefördert werden, sagt Bernd Becking, Chef der Arbeitsagentur für Berlin und Brandenburg. "Mit dieser Plattform schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass etwa 4.000 Geflüchtete, die wir eingeladen haben, auf 200 Arbeitgeber treffen, die hier über 3.000 Stellen anbieten", sagt Becking.