In Berlin und Brandenburg werden noch Freiwillige gesucht, die für drei Monate ein exaktes Haushaltsbuch führen. Für die amtliche Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistikamtes sollen in Berlin mehr als 4.300 und in Brandenburg knapp 2.900 Menschen über drei Monate alle Einnahmen und Ausgaben genau aufschreiben, wie der Chef des Amtes, Rudolf Freese, am Freitag sagte.

Interessenten können sich direkt an das Amt wenden. Per Telefon unter 0049 331 81731120 oder Mail: evs@statistik-bbb.de. Infos zu Datenmeldungen an das Statistikamt finden Sie auch hier .

Derzeit fehlten aber noch knapp 1.900 Freiwillige in Berlin und rund 600 in Brandenburg. Teilnehmer will die Behörde mit 100 Euro belohnen.



Die Statistik wird bundesweit alle fünf Jahre erhoben und gibt tiefe Einblicke in die finanzielle Situation der Haushalte in Deutschland. Ein Ergebnis der letzten Erhebung aus dem Jahr 2013 war zum Beispiel, dass Frauen in Ein-Personen-Haushalten in Brandenburg im Schnitt mehr als 60 Euro im Monat für Bekleidung und Schuhe ausgeben, Männer dagegen weniger als 40 Euro. Dafür gaben Männer mit knapp 40 Euro fast doppelt so viel für Alkohol und Tabak aus wie Frauen.