Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie werden am Donnerstag ausgeweitet. Die IG Metall hat dazu aufgerufen, für 24 Stunden in Betrieben in Brandenburg an der Havel und Ludwigsfelde die Arbeit niederzulegen. Am Freitag sollen auch Betriebe in Berlin bestreikt werden.

Der Arbeitgeber-Verband der Metall- und Elektroindustrie hatte am Mittwoch Klage eingereicht, um die Ausstände zu verhindern. Die Tarifverhandlungen sind seit dem Wochenende festgefahren.

Nach Angaben der IG Metall haben sich am Mittwoch fast 70.000 Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligt. Die Gewerkschaft fordert 6 Prozent mehr Geld. Außerdem soll es für bestimmte Beschäftigte die Möglichkeit geben, die wöchentliche Arbeitszeit vorübergehend auf 28 Stunden zu verkürzen, bei teilweisem Lohnausgleich.