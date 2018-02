Bild: rbb/Vanessa Klüber

Trend: Wohnungen ohne Boden vermieten - Ohne Grund kein Boden

07.02.18 | 07:01 Uhr

Auf heißen Mietmärkten wie in Berlin geht einiges: Mittlerweile vermietet zum Beispiel die Deutsche Wohnen Wohnungen mit bloßem Estrich. Wer die Wohnung haben will, muss sich selbst um die Bodenverlegung kümmern. Vanessa Klüber schildert ihre Erfahrungen.



Mit einigen Helfern schleppe ich an einem Samstagmittag Möbel aus meiner alten Wohnung in Mariendorf in einen Transporter und vom Transporter in meine neue Wohnung in Neukölln zwischen den Bahnhaltestellen Hermannstraße und Grenzallee. Wir müssen mit Möbeln und Umzugskisten durch den Wohnungsflur, in dem ein Handwerker gerade die letzten Stücke Boden verlegt und entsprechend grimmig sagt: "Es ist nicht schön, Boden während eines Umzugs verlegen zu müssen." Die modernisierte Wohnung, für die ich den Handwerker engagiert habe, ist nicht meine eigene und generell muss ich den Boden wieder rausnehmen, wenn mein Mietverhältnis mit GSW Immobilien, ein Unternehmen der Berliner Wohnungsgesellschaft Deutsche Wohnen, endet. Das macht auch mich grimmig. Aber ich wusste ja, worauf ich mich einlasse, als ich den Mietvertrag unterschrieben habe.

Dass die Wohnung keinen Boden haben wird, war vereinbart

Die Deutsche Wohnen hält in Berlin rund 100.000 Wohnungen und ist damit der größte private Anbieter auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Dass die Wohnung keinen Bodenbelag haben wird, haben wir im Vorhinein vereinbart. Mein Vorschlag, dass ich mit dem Vermieter über eine Verlegung eines Bodens seinerseits verhandeln wolle, wurde von einer Mitarbeiterin der Deutsche Wohnen abgelehnt. Also nehme ich die Wohnung ohne Boden in Kauf, schließlich ist mir bei der Wohnungssuche klar geworden, wie schlimm die Panik auf dem Mietmarkt ist und welche Preise mittlerweile für Wohnungen in Neukölln gezahlt werden - unter 10 Euro der Quadratmeter sind selten. Außerdem musste ich aus meiner alten Wohnung raus, die neue finde ich immerhin schön und bezahlbar. Nachdem ich diesen Mietvertrag Mitte Januar unterschreibe, starte ich gezwungenermaßen tagelange Bodenbelag-Sondierungen.

Gedanken über Bodenbeläge

Ich mache mir Gedanken über Eigenschaften von Estrich plus Ausgleichsmasse, Trittschalldämmungen, Klicksysteme und Sockelleisten. Ich frage meine Freunde um Rat, die antworten: "Kauf' dir gebrauchtes, günstiges Laminat bei Ebay Kleinanzeigen!" "Verwende bloß kein gebrauchtes Laminat, das gibt immer Probleme bei der Verlegung!" "Ich mag Laminat nicht. Lass doch einfach den Estrich, so Industrial Style!" "Mach bloß kein PVC rein, das sieht immer scheiße aus!" "Mach' doch einfach PVC rein – ich würde doch nicht auch noch in die Wohnung des Vermieters investieren!" "Klar kann man Estrich bemalen, ich mache dir das!"

Wohnungen ohne Boden zu vermieten ist rechtens

Ich denke viel zu lange nach und bestelle den Handwerker deshalb kurz vor knapp.

Die gleichen Freunde, die mir gut gemeinte Ratschläge erteilt haben, können trotzdem nicht so richtig glauben, dass es rechtmäßig ist, Wohnungen ohne Boden zu vermieten. Ist es aber. Der Berliner Rechtsanwalt Carsten Offermann, der auf Mietrecht spezialisiert ist, bestätigt: Ein Vermieter darf eine Wohnung ohne Boden vermieten. "Er ist nur dazu verpflichtet, dass es eine Frischwasser- und eine Abwasserversorgung gibt", so der Rechtsanwalt. Außerdem müsse es geschlossene Wände und Decken geben sowie eine abschließbare Tür. Eine Toilette muss die Wohnung wohl auch haben. Anders bei Tapeten und Boden: "Das ist Vertragssache", sagt Offermann. Ich habe keine Chance, die Miete im Nachhinein zu mindern.

Deutsche Wohnen und Selectra Kübler GmbH

Meine Wohnung ist nicht die einzige und erste, die ohne Boden vermietet wird. Bei einer anderen Besichtigung erlebe ich das Gleiche: Zwei-Zimmer-Wohnung am Tempelhofer Weg, Modernisierung, kein Boden, Deutsche Wohnen. Die Selectra Kübler GmbH, eine kleinere Wohnungsgesellschaft, vermietet eine 70-Quadratmeter-Wohnung am U-Bahnhof Ullsteinstraße in Tempelhof - ohne Boden. Nur die Bäder sind in allen Fällen gefliest.

Selectra will nicht mit mir darüber sprechen, was die Idee beziehungsweise das Geschäftsmodell hinter bodenlosen Wohnungen ist, beziehungsweise wie viele derartige Wohnungen sie vermietet. Aber ein Sprecher der Deutsche Wohnen schreibt: "Wir vermieten Wohnungen mit Laminat, Parkett, Dielen, PVC, Fliesen, Linoleum und einen Teil auch mit frisch aufgetragenem Estrich." Es sei schlicht so, dass viele Mieter sich selbst ihren Bodenbelag aussuchen wollen und sich zum Beispiel unterschiedliche Beläge in unterschiedlichen Räumen wünschen, "und wir das für einen Teil unserer Wohnungen auch anbieten möchten", so der Sprecher. Genaue Zahlen zu dem Anteil an Wohnungen mit Estrich lägen nicht vor.

"Ich hätte aber lieber eine Wohnung mit Boden genommen"

Die Vorteile für den Vermieter, wenn er keinen Boden verlegt: Die Instandhaltungspflicht fällt weg, da ihm der Boden nicht gehört. Ob gleichzeitig auch Mieterbedürfnisse befriedigt werden? Ich frage in sozialen Netzwerken nach, wer Erfahrung damit gemacht hat, einen Boden selbst zu verlegen. Es kommen ein paar Antworten: "Ich habe halt eine Wohnung gesucht. Ich hätte aber lieber eine Wohnung mit Boden genommen." "Finde ich immer unverschämt." "Wir wollten damals keinen Teppichboden haben, weil den hätten sie in der Tat verlegt. Wir wollten lieber Laminat haben", so eine Bekannte über eine andere Wohnungsgesellschaft. "Die Freude hatten wir doch in unserer Hamburger Wohnung... Kannst halt hoffen, dass dein Nachmieter dir später einen Abschlag für den Boden zahlt", schreibt eine andere. Zumindest darauf scheinen die Chancen gut. Wenn Nachmieter gesucht werden, die Boden als Abstand kaufen und kurze Zeit später diese Online-Anzeigen deaktiviert werden – dann wohl weil sich jemand gefunden hat. Mich wundert mittlerweile nicht mehr, wenn Nachmieter Abstände von 5.000 Euro für Böden und einige klapprige Möbel zahlen, nur um die Wohnung zu bekommen.

Die Entscheidung fiel auf Laminat

Ich frage den Berliner Mieterverein e.V., wie viele solche Fälle von Wohnungsvermietungen mit blankem Estrich bekannt sind. Derzeit sei das kein Thema, so Sprecherin Wiebke Werner. Aber: "Das könnte durchaus der neue Standard werden, die Deutsche Wohnen ist ein großer Anbieter." Am Ende meines Umzugs hat der Handwerker den Boden sauber verlegt. Es handelt sich um 20 Quadratmeter gebrauchtes Laminat, helles Ahorn, und etwa 30 Quadratmeter dunklen Nussbaum für 3,69 Euro der Quadratmeter – also ein Mittelweg zwischen PVC und Parkett. Es hat Chancen auf eine Abnahme durch den Nachmieter. Aber ich bin noch nicht fertig: In der Küche ist noch der Estrich. Ich muss mich irgendwann für einen Bodenbelag entscheiden, dann die Küche wieder leerräumen und entweder teure Fliesen oder billiges PVC verlegen.