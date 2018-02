Der Ausverkauf von Air Berlin geht weiter. Der Insolvenzverwalter will nun auch die Marke "Air Berlin" veräußern. Investoren können Angebote für rund 180 geschützte Begriffe und Wortmarken der insolventen Fluggesellschaft abgeben, darunter "LTU" und "airduesseldorf" sowie zahlreiche Internetadressen.

Insolvenzverwalter Lucas Flöther ließ am Dienstag offen, welche Einnahmen er sich erhofft. Er sprach nur von substanziellen Erlösen, die in die Insolvenzmasse fließen sollen. Das Geld dürfte vorrangig für die Rückzahlung eines KfW-Darlehens an Air Berlin verwendet werden.