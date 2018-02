Die Metallindustrie in der Region Berlin-Brandenburg übernimmt weite Teiles des Pilotabschlusses aus Baden-Württemberg. Darauf einigten sich Arbeitgeber und IG Metall am Montagabend in Berlin.

Die Löhne und Gehälter steigen zum 1. April um 4,3 Prozent. Außerdem gibt es eine Einmalzahlung von 100 Euro. In einer zweiten Stufe wird vom kommenden Jahr an ein jährliches tarifliches Zusatzgeld von 27,5 Prozent eines Monatseinkommens gezahlt - zudem ein Festbetrag von 400 Euro.