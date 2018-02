Preise für Häuser und Wohnungen in Berlin erneut gestiegen

Es wird immer teurer, sich Wohneigentum in Berlin zu kaufen. Die Preise für Bauland, Häuser und Wohnungen sind erneut gestiegen - auch weil das Angebot immer dünner wird. Die Immobilienbranche verdient derweil noch besser als zuvor.

Häuser und Wohnungen in Berlin sind auch 2017 erneut teurer geworden. Das geht aus dem neuesten Bericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte hervor. Demnach kletterten die Preise nach schwächerem Wachstum im Vorjahr wieder schneller ( Bericht zusammengefasst als Pdf ).

Berlin baut am Bedarf vorbei

Die Preisrallye kennt kein Ende, weil die Berliner Wirtschaft auf Hochtouren läuft, immer mehr Einwohner erwerbstätig und die Zinsen niedrig sind, heißt es im Gutachten. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung wächst, ohne dass ausreichend neue Wohnungen gebaut werden, wie der Ausschuss erläuterte. "Das Angebot an Wohnraum, inzwischen aber auch an Büroflächen, hinkt der Nachfrage deutlich hinterher", so die Experten. "Der Wohnungsneubau hat noch nicht die erforderlichen Größenordnungen erreicht."

Dazu kommt relativ viel freies Kapital auf dem Markt. Weil auch Bauland knapp wird, die Nachfrage aber weiterhin hoch ist, "insbesondere in den hochverdichteten Innenstadtlagen", stiegen auch die Grundstückspreise immer weiter.