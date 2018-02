Bild: rbb|24

Pro & Contra | Fahren im Nahverkehr - Zugangssperren oder offenes System mit harten Kontrollen?

02.02.18 | 08:25 Uhr

Kein Tag ohne Kampf: Immer wieder geraten Fahrkartenkontrolleure und Schwarzfahrer in Berlin aneinander. Hilft es, den Zugang zu S- und U-Bahnen mit Drehkreuzen zu begrenzen und nur noch zahlende Kunden reinzulassen? Sebastian Schöbel und Stefan Ruwoldt sind unterschiedlicher Meinung

Pro: Nur absperren ist ehrlich!

"Diese Fahrkartenkontrolle empört Menschen im Netz", betitelte die Zeitung "Die Welt" einen Bericht über zwei Kontrolleure, die einen Fahrgast mit massiver Gewalt aus einer Bahn zerren. Er hatte keinen Fahrausweis. Und die B.Z. berichtet im Herbst unter der Schlagzeile: "Rapper von BVG-Kontrolleuren geschlagen" über die gewaltsame Attacke einer ganzen Gruppe von Fahrkartenkontrolleuren - ebenfalls im Streit um das Ticket des Mannes. Natürlich könnte man sagen, dass in beiden Fällen die Kontrolleure Schwarzfahrern auf der Spur waren. Aber Gewalt, weil jemand kein Ticket oder den falschen Aufdruck oder Stempel hat? Nein, das ist falsch. Den Betrug begeht nicht der Fahrgast ohne Fahrschein, sondern BVG, Bahn und auch die Politik. Denn sie erwecken den Eindruck, der ÖPNV sei ein offenes System. "Kommt zu uns, fahrt mit, seid mobil und schnell!" Erst, wenn man drin sitzt, machen Bahn und BVG ernst und sagen: "Was? Du hast kein Ticket? Zahl' Strafe oder Du kommst in den Knast!"

Damit sind S-Bahn und BVG unehrlich. Sie gaukeln einen freien Zugang für alle vor, ohne Einlasskontrolle oder Bezahlschranke – bis der Kontrolleur die Illusion zerstört. Wenn S-Bahn und BVG wollen, dass die Leute zahlen, dann müssen sie auch das Kontrollsystem bereitstellen – und zwar lückenlos, frei von menschlicher Willkür oder selektiv ruppigen Kontrolleuren. Sie müssen Schranken und Drehkreuze an den Bahnhöfen anbringen, müssen überall Verkaufsschalter und Automaten ständig offen halten und dafür sorgen, dass erst dann gefahren wird, wenn auch bezahlt wurde. Bei S-Bahn und BVG muss es so sein wie bei Edeka: Den Schokoriegel gibt's erst, wenn die Münzen in der Kasse klimpern. Nach Erkner fährt nur, wer die Euros in den Geldschlitz geworfen hat. Nur das ist ehrlich im Sinne unserer aktuellen Mobilität. Dass Mobilität für alle verfügbar ist, ist derzeit die große Illusion. Erst Zugangssperren zu BVG und S-Bahn würden sichtbar machen, wie viele Leute wirklich draußen bleiben müssen, wenn der Bus oder Zug abfährt. Und das würde Druck erzeugen, auch weniger Begüterten eine sozial gerechte Mobilität zu ermöglichen. Heute werden S-Bahn- und BVG-Kontrolleure als Bodentruppen v.a. gegen all jene eingesetzt, die bei der Mobilität sparen müssen. Stefan Ruwoldt

Contra: Ein klares "Nein!" zur Abschottung: Keine Drehkreuze an U- und S-Bahnen!

Grenzen sollen in Europa eigentlich der Vergangenheit angehören. Der Schengenraum und das Recht auf Freizügigkeit machen es möglich, dass EU-Bürger von Vilnius bis Valencia, von Hammerfest bis Heraklion reisen können, ohne befürchten zu müssen, vor Schlagbäume zu laufen. Sich frei bewegen zu können wird von vielen Europäern inzwischen als Grundrecht vorausgesetzt. Nachvollziehbar, so steht es nämlich in der EU-Grundrechtecharta, Artikel 45. Innerhalb dieses öffentlichen Raums nun den Personennahverkehr mit Drehkreuzen, Eingangssperren und Ticketscannern abzusperren, ja einzumauern, widerspricht dieser Bewegungsfreiheit fundamental. Denn auch wenn S- und U-Bahnen am Ende finanziert werden müssen: Sie dem öffentlichen Raum komplett zu entziehen, sie nur noch für zahlende Kunden zu öffnen, wäre ein katastrophales Zeichen für soziale Abgrenzung. Vor allem in Berlin, wo schon jetzt ganze Kieze nur noch bestimmten Gesellschaftsgruppen vorbehalten sind – denen, die sie sich leisten können. Am Ende fährt die Elite Bahn und der Pöbel quetscht sich in die Busse – sofern die Haltestellen nicht auch noch eingezäunt werden, die Zahlschranke des ÖPNV darf ja nicht durchlässig werden.