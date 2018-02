rbb Inforadio/Thomas Rautenberg Audio: Inforadio | 31.01.2018 | Thomas Rautenberg | Bild: rbb Inforadio/Thomas Rautenberg

Reportage | Schlichtungsstelle hilft - Berliner Schlichter helfen gegen den Reisefrust

30.01.18 | 16:09 Uhr

Reisen kann für Ärger sorgen: Der Koffer ist weg, die Bahn kommt nicht, der Flug fällt aus. Wer Entschädigung will, verliert sich oft im Papierkrieg. Helfen kann die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr. Aber wie? Von Thomas Rautenberg

Zum Geburtstag eines Freundes hatte sich Jan Gehring etwas Besonderes einfallen lassen: Der 33-jährige Immobilienkaufmann hatte zwei Karten für das Rolling-Stones-Konzert in Amsterdam besorgt, inklusive Hin- und Rückflug mit Easyjet. Zwei tolle Tage Anfang Oktober seien das gewesen, erinnert er sich. Die Katerstimmung kam allerdings auf dem Airport, als er sah, dass der Rückflug nach Berlin gecancelt war: "Dann sind wir gleich zum Personal der Fluggesellschaft. Dort standen schon viele aufgebrachte Leute. Uns wurde mitgeteilt, dass kein Bordpersonal zur Verfügung stünde und deshalb der Flug gestrichen worden wäre."

Die Nerven lagen blank

Jan Gehring sollte sich selbst um seinen Rückflug kümmern. 19 Stunden später waren er und sein Freund zurück in Berlin. Die 1.100 Euro, die er für die Tickets bei einer anderen Airline bezahlen musste, hat Easyjet erstattet. Aber bei der fälligen Entschädigung in Höhe von 500 Euro stellte sich das Unternehmen quer. Easyjet machte höhere Gewalt für den Ausfall des Fluges geltend und ließ Gehring immer wieder mit seinen Forderungen abblitzen. Schließlich war der frustrierte Immobilienkaufmann mit den Nerven am Ende: "Ich gab mich letztlich zufrieden damit, dass ich wenigstens das Geld für den Ersatzflug zurückbekommen hatte."

Vier Tage später hatte die Airline eingelenkt

Doch Gehrings Lebensgefährtin Franziska Flans wollte die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Die junge Frau war überzeugt: Wenn es einen Anspruch auf Entschädigung gibt, dann muss Easyjet auch zahlen. Sie recherchierte im Internet. "Über Einträge in Foren bin ich dann auf die SÖP aufmerksam geworden, diese Schlichtungsstelle. Dann habe ich einfach die Unterlagen zusammengetragen und den Vorgang dort eingereicht und war ganz überrascht."



Überrascht vor allem, wie schnell es dann ging. Die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V., kurz SÖP, kümmerte sich, und vier Tage später hatte Easyjet bereits eingelenkt und die 500 Euro Schadensersatz auf das Konto der Reisenden überwiesen.



Heinz Klewe ist Geschäftsführer der SÖP | Bild: rbb Inforadio/Thomas Rautenberg

Spezialisten für Fahrgastrechte

Das sei kein Einzelfall, sagt Heinz Klewe, Geschäftsführer der SÖP – auch wenn es nicht immer 100 Prozent für die Reisenden gibt und eine schwierige Schichtung bis zu drei Monate dauern kann: "Wir machen nichts anderes als Fahrgastrechte, Passagierrechte. Weil wir uns für diesen Bereich spezialisiert haben, haben wir auch das entsprechende Know how und wissen, wie wir mit den einzelnen Fällen umgehen müssen."

infos im netz Schlichtungsstelle für den öffentlichen Nahverkehr e.V. (SÖP) Infos und Anträge

Die SÖP sitzt in einem Bürohochhaus in der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg. Die Verbraucherschlichtungsstelle ist von der Bundesregierung anerkannt und von der EU zertifiziert. Ob Flug, Bahn, Fernbus, Schiff oder öffentlicher Nahverkehr – wer als Reisender ein Problem hat, kann sich an die SÖP wenden. Finanziert wird die Schlichtungsstelle über Mitgliedsbeiträge der verschiedenen Verkehrsunternehmen und eine sogenannte Fallpauschale, die die Firmen bei jeder erfolgten Schlichtung zahlen müssen – egal, wie sie ausgeht. Einfluss auf die Schlichtung haben die Mitgliedsunternehmen nicht. Der Verbraucher hingegen ist fein raus. Er geht bei einer Schlichtung keinerlei finanzielles Risiko ein. Genau das mache die SÖP einzigartig gegenüber anderen Reiseschlichtungsportalen, sagt Geschäftsführer Heinz Klewe: "Dort müssen sie eine Bearbeitungsgebühr bezahlen und die Mehrwertsteuer tragen. Dadurch gehen dem Reisenden rund dreißig Prozent der ihm zustehenden Zahlung flöten."

Zahl der Anträge ist enorm gestiegen

Die Arbeit der Schlichtungsstelle ist straff organisiert. Muss sie auch, denn die Zahl der Schlichtungsanträge ist enorm angestiegen. Gingen im Jahr 2010 knapp 3.600 Anträge ein, waren es im Jahr 2016 schon über 13.600. Im Büro von Rita Lorenz kommen zunächst alle Telefonate oder E-Mails an. Meist sind die Anrufer oder Absender sehr aufgeregt, die Nerven im Streit mit den jeweiligen Verkehrsunternehmen aufgerieben: "Es ist dann meine Aufgabe, erstmal ausreden zu lassen und ihn dann so ganz systematisch und langsam wieder auf ein erträgliches Niveau zu bewegen. Ich sage dann, welche Möglichkeiten er hat und was wir ihm als Schlichtungsstelle SÖP anbieten können."

Jan Gehring und Franziska Flans freuen sich über die gelungene Schlichtung. | Bild: rbb/Thomas Rautenberg

Auch daran, dass sich nicht immer alle Hoffnungen erfüllen, lässt Rita Lorenz von Anfang an keinen Zweifel. Ist der Anfang gemacht, werden an den Arbeitsplätzen, ein Zimmer weiter, alle notwendigen Unterlagen zusammengestellt. Die Schlichtungsstelle übernimmt jetzt die gesamte Kommunikation, die bis zu diesem Zeitpunkt zwischen Reisenden und Verkehrsunternehmen stattgefunden hat. Ist die elektronische Akte schließlich komplett, gehen die Information weiter an die Schlichter: 15 sogenannte Volljuristen mit der Befähigung zum Richteramt bewerten das Für und Wider der Ansprüche und formulieren schließlich einen Schlichtungsvorschlag, der im Team beraten wird.

Wer unzufrieden ist, dem bleibt der Rechtsweg offen

Und dennoch wird es manchem Kunden schwerfallen, den Schlichterspruch zu akzeptieren. Vor allem dann, wenn die persönlichen Erwartungen und der am Ende festgelegte Schadensersatz weit auseinander klaffen. Dann bleibe dem Betreffenden immer noch der Rechtsweg offen, sagt SÖP-Geschäftsführer Heinz Klewe: "Aber sie können davon ausgehen, dass wir die Sache schon sehr genau prüfen. Und viele Reisende haben nicht die richtige Vorstellung, was ihnen zusteht." Ganze vier Prozent der Reisenden, die sich an die Schlichtungsstelle gewandt haben, sind anschließend weiter vor Gericht gezogen. Mit welchem Erfolg kann keiner sagen. Der Amsterdam-Reisende Jan Gehring aber ist froh, dass ihm der weitere Streit mit Easyjet erspart geblieben ist. Auch wenn nicht er selbst, sondern seine Lebensgefährten die Schlichtungsstelle eingeschaltet hat: "Es steht noch ein Abendessen aus! (lacht), das wird demnächst folgen. Vielleicht sogar in Amsterdam."

Sendung: Inforadio, 09:45 Uhr