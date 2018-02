"Es sind einfach Risse": In Berlin droht ab 2019 ein Mangel an U-Bahnen, weil die alten Züge der Reihe F79 kaputt sind. Die BVG wollte ohne Ausschreibung neue Züge bestellen. Konkurrent Siemens klagte gegen die Vergabe - und scheiterte vorerst.

Dagegen legte Siemens Ende November 2017 Beschwerde bei der Vergabekammer ein. Das Unternehmen pocht auf eine europaweite Ausschreibung. Siemens prüfe jetzt innerhalb der Frist von 14 Tagen, ob es vor Gericht gegen die Entscheidung vorgehen werde, sagte eine Sprecherin am Montag in Berlin.

Die BVG hatte den 115 bis 120 Millionen Euro umfassenden Auftrag nicht ausgeschrieben, um zu verhindern, dass 2019 die Wagen knapp werden. Sie beruft sich dabei auf eine Notlage. Dann müssen Züge der Baureihe F79 aus dem Verkehr gezogen werden, die ab 1979 auf die Schienen gekommen waren. Sie halten nach Worten einer BVG-Sprecherin nicht mehr so lange wie gedacht. Nur Stadler könne die Wagen schnell genug liefern.

Sprecherin Petra Reetz zeigte sich Ende letzten Jahres alarmiert: "Es sind Risse in den Böden, Risse in den Wänden, Risse an den Türen, es sind einfach: Risse." Die Folge seien Ausfälle von Wagen, die zu einer Einschränkung des U-Bahn-Verkehrs um zehn Prozent führen könnten. "Sehr viele Kurzzüge, Fahrplanänderungen und keine Reserven. Der U-Bahn-Verkehr in Berlin wäre schmerzlich getroffen."

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sieht hier Versäumnisse bei Vorgänger-Regierungen bei der Beschaffung neuer Wagen. Frühere Senate und Finanzsenatoren hätten "vielleicht der BVG grünes Licht geben" müssen, sagte sie dem rbb. Die Versäumnisse könne Rot-Rot-Grün nicht so schnell nachholen. Das räche sich jetzt.