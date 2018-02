Es musste alles ganz schnell gehen, so der Senat: Weil die U-Bahnen der Baureihe F79 dringend ausgewechselt werden müssen, hat das Land Berlin 80 neue Wagen beim Hersteller Stadler bestellt - ohne die übliche Ausschreibung. Dagegen klagt nun Siemens.

Im Streit um eine Auftragsvergabe für neue U-Bahnen in Berlin zieht Siemens vor Gericht. Der Industriekonzern will gegen die geplanten Bestellung von 80 neuen U-Bahn-Wagen ohne Ausschreibung beim Konkurrenten Stadler klagen. Siemens habe sich "entschlossen, das Kammergericht anzurufen, um die Entscheidung der Vergabekammer und die beabsichtigte Direktvergabe gerichtlich überprüfen zu lassen", teilte eine Unternehmenssprecherin der dpa in Berlin mit.