In Potsdam starten am Montag die Tarifverhandlungen für die 2,3 Millionen Angestellten der Kommunen und des Bundes. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Lohn - mindestens aber eine Steigerung von 200 Euro pro Monat für die Beschäftigten.

Vor dem Start der Tarifrunde um 14 Uhr wollen die Gewerkschaften Verdi und dbb mit Protestaktionen vor Ort ihren Forderungen Nachdruck verleihen.

Sollte die Forderung erfüllt werden, würde es zum Beispiel für Pflegehelfer oder Straßenwärter, die nur knapp über 2.000 Euro bekommen, einen deutlichen Aufschlag geben. Mehr soll es auch für Auszubildende und Praktikanten geben. Das Forderungspaket enthält zudem eine Angleichung der Jahressonderzahlung im Osten an die im Westen.



Die Gewerkschaften argumentieren, dass die Steuereinnahmen derzeit so gut sind wie lange nicht mehr. Der Abschluss solle sich an der Privatwirtschaft orientieren, mit der der öffentliche Dienst in immer schärferer Konkurrenz stehe, sagt dbb-Chef Ulrich Silberbach. Der jüngste Abschluss für die Metallbranche etwa sah am Ende unter anderem ein Lohnplus von 4,3 Prozent plus Zuschlägen vor.



Die kommunalen Arbeitgeber und das Bundesinnenministerium haben die Forderungen bereits als unbezahlbar zurückgewiesen. Die Verhandlungen sollen mit insgesamt drei Runden bis April dauern.