5.500 Berliner Metaller beteiligen sich an 24-Stunden-Streiks

Gleich für 24 Stunden hatte die IG Metall zum Warnstreik aufgerufen - und 5.500 Berliner Beschäftigte sind dem gefolgt. Seit dem Morgen stehen im Mercedes-Benz-Werk in Marienfelde und bei BMW in Spandau die Bänder still - auch weitere Firmen sind betroffen.