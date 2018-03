Die Internationale Tourismus-Börse (ITB) in Berlin hat am Samstag auch für Privatbesucher geöffnet. Die Gäste können sich bei tausenden Ausstellern aus 186 Ländern und Urlaubsregionen über ihre Angebote informieren, wie die ITB-Veranstalter mitteilten. Die Messe ist Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Unter anderem erwartet die Besucher in den 26 Hallen ein Kinderprogramm, Tanz- und Showeinlagen sowie eine Abschluss-Show am Sonntag.