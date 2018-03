Bild: Mobike

Interview | Mobike erobert Berlin - "Ein kleines Rad kann schwieriger kaputt gemacht werden"

05.03.18 | 08:58 Uhr

Berlin ist gerade voll mit kleinen, bunten Leihrädern aus Asien. Allein Mobike will angeblich 10.000 Stück aufstellen. Der Geschäftsführer erklärt im Interview, warum die Räder nicht größer sind - und was das Unternehmen mit den Nutzerdaten vorhat.

rbb|24: Herr Cliff, in Berlin stehen gefühlt jeden Tag mehr Mobikes herum. Sind es inzwischen schon 10.000 Stück - diese Zahl peilen sie ja an? Jimmy Cliff, Geschäftsführer von Mobike Deutschland: Wir können wegen unserer Mitbewerber keine genaue Zahl sagen, aber wir sind jetzt der größte Fahrradverleiher in Berlin - größer als Lidl Bike, die 3.500 Fahrräder in der Stadt aufgestellt haben.

Hintergrund dpa/Sophia Kembowski Fahrradverleih aus China - Mobike - Mobike wurde im Januar 2015 in Peking von der 33-jährigen Journalistin Hu Weiwei gegründet. Das Unternehmen ist mit weltweit acht Millionen Leihrädern in elf Ländern einer der größten Leihrad-Anbieter der Welt - die rasche Expansion gelang, weil Mobike allein 2017 mehr als eine Milliarde Dollar Risikokapital einwerben konnte. In Chinas Metropolen besetzten Mobike und der Erzrivale Ofo ganze Straßenzüge, die Behörden schritten drastisch ein und sammelten tausende Fahrräder wieder ein.

- im November 2017 stellte Mobike in Berlin die ersten 700 Räder auf. Ofo hat angekündigt, ebenfalls mit 10.000 Rädern nach Berlin kommen zu wollen.



Ich bin 1,90 Meter groß. Als ich ein Mobike ausprobierte, kam ich mir vor wie auf einem Kinderfahrrad. Warum haben Sie keine größeren Räder produziert, bevor Sie von China nach Europa expandierten? Die kleineren Räder sind für den asiatischen Markt geeigneter. Aber die Idee ist, dass unsere Mobikes nur für kürzere Strecken von ein bis drei Kilometern benutzt werden. Der Vorteil eines kleineren Rades ist zudem, dass es nachhaltiger ist. Es hat weniger Sachen, die kaputt gemacht werden können. Wir werden im Frühling aber größere Fahrräder mit 26-Zoll-Rädern in Berlin auf die Straße bringen. Sie sind auch geeignet für Menschen, die bis zu zwei Meter groß sind.

Können Sie denn nachvollziehen, dass einige Berliner genervt sind, wenn Mobikes Hauseingänge oder Gehwege verstopfen? Auf jeden Fall. Die Fahrräder sollen immer nur da stehen, wo sie nützlich sind und keine Behinderung für die Anwohner darstellen. Deswegen haben wir dafür gesorgt, dass wir ein starkes operatives Team haben, das rund um die Uhr Fahrräder umverteilt und dafür sorgt, dass die Fahrräder in Ordnung sind. Außerdem wirken wir in unserer App darauf hin, dass die Fahrräder nicht falsch geparkt werden. Jeder Nutzer bekommt einen Mobike-Score. Gutes Verhalten wird belohnt mit Freifahrten, und wenn jemand das zweite Mal falsch geparkt hat und wir telefonisch oder per E-Mail darauf hingewiesen werden, wird das Ausleihen beim nächsten Mal teurer. Die Bezirke haben die Möglichkeit, Ansammlungen von fünf oder mehr Leihrädern an störenden Stellen abzuräumen. Mussten Sie schon Mobikes aus behördlichen Depots abholen? Nein, aber wir haben manchmal mit der Wasserpolizei zusammengearbeitet, wenn jemand eines unserer Räder in den Kanal geworfen hat. Ansonsten versuchen wir, eine gute Beziehung mit den Behörden aufzubauen. Wenn Fahrräder falsch abgestellt sind, können sich die Behörden an uns wenden, und wir versuchen direkt, unser operatives Team loszuschicken, damit die Fahrräder wieder umverteilt werden. Bisher haben mit den Behörden keinen großen Stress bekommen, es funktioniert eigentlich ganz gut in Berlin.

Auf dem Gehweg stehen diese Mobikes in der Schöneberger Kolonnenstraße zwar nicht. Aber Baumliebhabern dürfte der Anblick trotzdem missfallen. Bild: rbb

Der Senat denkt trotzdem darüber nach, das Parken von Leihrädern nur noch an speziell gekennzeichneten Zonen zu erlauben. Wie bewerten Sie das? Wir arbeiten gerne mit den Städten zusammen und finden auch, dass es Sinn macht, besondere Parkzonen einzurichten. Das haben andere Städte auch schon gemacht. Es hängt allerdings davon ab, wie viele Zonen es werden. Der Vorteil unseres Systems ist, dass für die Nutzer überall ein Fahrrad in der Nähe ist. Wenn man so viele Parkzonen schafft, dass man alle 100, 200 Meter ein Rad findet, haben wir damit kein Problem. Wenn man nur jeden Kilometer eine Parkzone einrichtet, wird es schwierig. Wenn es nicht genug Parkzonen gibt - könnte das dann bedeuten, dass Sie sich wieder zurückziehen vom Berliner Markt? Alles ist immer möglich. Wir würden aber gerne weiter mit den Städten zusammen arbeiten. Wir sehen in Berlin und vielen anderen deutschen Städten, dass es große Probleme mit Stickoxid-Emissionen gibt. Der Druck ist da, den Verkehr gesünder und besser zu machen. Gleichzeitig haben die Städte nicht so viel Geld. Wir bieten eine einzigartige Möglichkeit, die Städte sauberer zu machen, und es kostet die Stadt nichts.

So einzigartig ist Ihr Angebot aber nicht - mehrere asiatische Leihrad-Anbieter drängen gerade in den Berliner Markt. Das verwundert deshalb, weil die Leihräder bislang in Berlin noch gar nicht viel genutzt werden. Ihr Konkurrent Nextbike sagt ganz offen: Ohne Subventionen wären wir gar nicht überlebensfähig. Wie wollen Sie das schaffen, in diesem sehr harten Markt Geld zu verdienen? Wir haben in Städten auf der ganzen Welt Erfahrung gesammelt und können diese Erfahrungen nutzen, um das Modell profitabel zu machen. Ich glaube, das Problem der traditionellen stationsbasierten Anbieter ist, dass man bei ihnen nicht immer ein Fahrrad finden kann und man nicht parken kann, wo man will. Deshalb ist die Nutzungsrate nicht sehr hoch. Wir sehen in anderen Ländern, dass die Fahrräder dort zehn bis 20 Mal am Tag genutzt werden - und wir glauben, das können wir auch hier in Berlin erreichen.

Datenschutz bei Mobike Personenbezogene Daten, die wir durch Ihre Nutzung unserer Dienste erheben, werden wir nutzen (...) um Ihnen Mitteilungen zu senden, (...) einschließlich Informationen über Produkte, Dienstleistungen, Angebote, Nachrichten und Veranstaltungen von MOBIKE und anderen Unternehmen. Wir können Ihre personen- bezogenen Daten weitergeben an Lieferanten, Berater, Marketingpartner (...), die auf solche personenbezogenen Daten zugreifen müssen, um die Tätigkeiten zur Erfüllung der mit uns geschlossenen Verträge durchzuführen. Die von Ihnen erhobenen Daten werden in ein Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR”), wie China und Singapur, wo ein anderes Datenschutz-niveau als im EWR bestehen kann, übermittelt und dort verarbeitet und genutzt. Quelle: Datenschutzerklärung Mobike

Kritiker argwöhnen, profitabel könne Ihr System nur werden, wenn Sie die Daten ihrer Nutzer vermarkten. Dieser Verdacht speist sich auch daraus, dass die chinesische Tencent-Gruppe im vorigen Sommer 600 Millionen Dollar in Mobike investierte. Tencent betreibt die chinesische Variante von WhatsApp. Können Sie nachvollziehen, dass da der Eindruck entsteht, es gehe in erster Linie um die Daten? Unsere Datenschutzbestimmungen stimmen mit den deutschen und europäischen Vorgaben überein. Für uns ist das Vertrauen unserer Nutzer ganz wichtig. Wir interessieren uns für Daten, aber nur die Bewegungsprofile. Wir wollen wissen, wo die Fahrräder sich befinden und wie sie benutzt werden. Dadurch können wir unser Produkt verbessern, und wir können auch den Städten mit unseren Verkehrsdaten helfen, Infrastruktur dort auszubauen, wo viele Menschen Rad fahren. Aber die personenbezogenen Daten interessieren uns nicht. Wir sind nicht Google, wir sind keine Werbeunternehmen und wir verkaufen keine Profile oder Daten.

Wer die Mobike-App nutzt, muss trotzdem zunächst zustimmen, dass personenbezogene Daten gespeichert und Mobike und andere Unternehmen personalisierte Werbung zuschicken dürfen. Bedeutet das zum Beispiel: Ich fahre mit dem Mobike bei einem Drogeriemarkt vorbei, und dann bekomme ich eine Nachricht "Wenn du in den Drogeriemarkt hinein gehst, bekommst du zwei Flaschen Shampoo zum Preis von einer"? Natürlich ist es so etwas möglich und auch ein Thema. Aber auch in diesem Rahmen wird es uns nicht interessieren, ein tiefes Profil von jemandem zu erstellen. Es wäre nur eine Möglichkeit zu sagen: Hey, wenn du vor diesem Laden parkst, bekommst du einen kostenlosen Kaffee oder ähnliches. In China und in anderen Ländern gibt es das bereits, aber für uns ist das derzeit noch nicht im Fokus. Im ersten Jahr ist unser Ziel, viele Fahrräder auf die Straße zu bekommen.

Das Interview führte Robin Avram.