Bild: Zentralbild

rbb-exklusiv | Das Geschäft mit dem Geschäft - So werden Sanifair-Kunden mit Toilettenbons geschröpft

26.03.18 | 07:31 Uhr

Happige 70 Cent verlangt Sanifair für den Toilettenbesuch auf Autobahn-Raststätten. Zurück gibt es einen Wertbon, den die Kunden angeblich gerne einlösen. Doch rbb-Recherchen zeigen: Vom Bon-System profitieren vor allem das Unternehmen und seine Franchise-Partner. Von Robin Avram Mehr zum Thema in Super.Markt um 20:15 Uhr im rbb Fernsehen

Wer auf der Autobahn mal muss, hat die Wahl: Entweder eine dieser oft stinkenden, verwahrlost wirkenden öffentlichen Klohäuschen oder Hartplastikboxen benutzen – oder eine Sanifair-Toilettenanlage. Die gibt es an fast allen Autobahn-Raststätten, aber auch an Bahnhöfen und in Shopping-Centern, insgesamt 23 Mal allein in Berlin und Brandenburg. Für die meist 70 Cent Eintrittsgeld bekommen die Kunden einen hohen hygienischen Standard, zudem spucken die Automaten an den Drehkreuzen einen 50 Cent-Wertbon aus. "Wertbon einlösen und 50 Cent sparen", verspricht Sanifair dafür. Doch in Wahrheit sind die Wertbons ein Millionengeschäft für den Sanifair-Mutterkonzern Tank & Rast und seine Franchise-Partner.

Rund die Hälfte der Sanifair-Kunden lösen ihre Wertbons selten oder nie ein. | Bild: rbb

Fast die Hälfte der Kunden löst die Gutscheine gar nicht ein

Tank & Rast hielt bislang geheim, wieviele Bons pro Jahr ausgegeben und wieder eingelöst werden – aus Wettbewerbsgründen, wie es heißt. Allgemein teilte das Unternehmen nur mit: "Von der Möglichkeit, den Wertbon einzulösen, machen unsere Kunden gerne Gebrauch." Doch tatsächlich löst wohl fast die Hälfte der Deutschen diese Gutscheine selten oder nie ein. Das ergab eine repräsentative Befragung des Marktforschungsinstituts INSA im Auftrag des rbb-Verbrauchermagazins SUPER.MARKT. Das würde bedeuten: Die Kunden lassen jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag verfallen, der bei den Betreibern der WC-Anlagen verbleibt.

Tank & Rast gibt sich zugeknöpft

Mit den Ergebnissen konfrontiert, teilt Tank & Rast mit, die Ergebnisse seien für das Unternehmen nicht nachvollziehbar. Das nur rund jeder zweite Gutschein eingelöst werde, sei falsch. Ob die tatsächliche Einlösequote höher oder sogar noch niedriger ist, bleibt unklar. Tank & Rast gibt sich so zugeknöpft, weil es um viel Geld geht. Branchen-Experten schätzen, dass eine Sanifair-Toilettenanlage täglich im Schnitt von 500 Kunden genutzt wird. Bei insgesamt rund 520 Sanifair-Anlagen würde das bedeuten: Die Kunden haben allein im vergangenen Jahr Bons im Wert von bis zu 20 Millionen Euro verfallen lassen. Auch diese Zahl bestreitet Tank & Rast, nennt aber auch keine andere.

"Das sind Preise wie am Flughafen"

Die niedrige Einlösequote hängt offenbar mit den inzwischen sehr hohen Preisen an vielen Raststätten der Tank&Rast-Gruppe zusammen – nur dort lässt sich ein an der Autobahn gezogener Sanifair-Bon einlösen. Eine Stichprobe des rbb ergab, dass an der Autobahnraststätte Buckautal-Süd ein halber Liter stilles Wasser der Marke Vio 2,79 Euro kostete. "Das ist viel zu teuer. Das sind Preise wie am Flughafen", sagt ein Autofahrer, den der rbb vor der Raststätte befragte. "Woanders bekomme ich für den Preis eine ganze Kiste Wasser", sagte eine andere Frau. Tank & Rast macht geltend, dass die Raststätten höhere Personalkosten haben als Supermärkte, weil sie Tag und Nacht geöffnet haben. Doch beim nur 20 Kilometer entfernten Autohof Theeßen kostet das gleiche Produkt 1,40 Euro, also rund die Hälfte. Der Autohof hat ebenfalls rund um die Uhr geöffnet.

An der Raststätte Buckautal können Kunden den Sanifair-Bon für die rot unterlegten Preise erwerben. Am 20 Kilometer entfernten Autohof Theeßen sind die Waren deutlich günstiger - hier blau unterlegt. | Bild: rbb

"Seit der Privatisierung wurde viel Geld bei Tank & Rast abgepumpt"

Für den Geschäftsführer des Verbands Deutscher Autohöfe (VEDA) Herbert Quabach, sind die hohen Preise beim Konkurrenzbetrieb Tank & Rast eine Folge überzogener Rendite-Erwartungen: "Seit die Tank und Rast privatisiert wurde, wurde viel investiert, aber es wurde noch mehr Geld aus diesem System heraus gepumpt. Und das führte dazu, dass die Preise einfach ein ganz anderes Niveau erreichen." Es sei nur logisch, wenn viele Kunden angesichts dieser Warenpreise die Sanifair-Bons verfallen lassen.

Herbert Quabach vertritt die Deutschen Autohöfe - und kritisiert die Sanifair-Strategie scharf | Bild: rbb/super.markt

Im Jahr 1998 privatisierte der Bund das Geschäft mit den Rastätten. Seither ging das Unternehmen Tank & Rast durch die Hände mehrerer Finanzinvestoren. Von 2004 bis 2015 war das Private Equity-Unternehmen Terra Capital Partners Eigentümer von Tank & Rast, seit 2007 zusammen mit einem Fonds der Deutschen Bank. Hinter Terra Capital steht der britische Finanzinvestor Guy Hands, er arbeitete zuvor als Investment-Banker bei Goldman Sachs. Hands hielt auch große Anteile des Wohnungsunternehmens Deutsche Annington – heute Vonovia - dem Mietervereine landauf landab überzogene Profiterwartungen und mangelhafte Instandhaltung der Wohnungen vorwarfen.

Sendehinweis rbb SUPER.MARKT - Mo 26.03.2018 | 20:15 - 21:00 Diesmal mit diesen Themen: + Luxus im Supermarkt: Wirklich gut oder nur Durchschnitt? + Gebühr an Tankstellen-Toiletten: das Geschäft mit dem Geschäft + Nebenjob als Amazon-Fahrer: Lohnt sich das?

Wertbon-System als Köder für die Gastronomie

Bei Tank & Rast zapfte Terra Capital kurz nach dem Einstieg eine Gewinnausschüttung von 400 Millionen Euro ab – das Unternehmen musste dafür einen Kredit aufnehmen und mit hohen Zinsen zurückzahlen. Seither zogen die Preise für Sprit und Waren an den Raststätten beständig an. Das Sanifair-System führte Tank & Rast ein, um den hygienischen Standard der Toiletten zu verbessern. Das ist zweifelsohne gelungen. Doch das mit Sanifair eingeführte Wertbon-System diente von Anfang an auch als Köder, um Kunden in die Gastronomie von Tank & Rast zu locken. Das gelingt offenbar immer weniger, wie die Ergebnisse der rbb-Umfrage nahe legen. "Das Bon-System reizt natürlich, sich im Shop etwas zurück zu holen. Viele wollen einen Kinderriegel oder sonst irgendwas für die 50 Cent einlösen", sagt Konkurrent Quabach. Doch genau darin liege das Problem: Man finde an der Autobahn fast nichts mehr zu diesem Preis.

Bei den Autohöfen, die er vertritt, kostet der Toilettenbesuch 50 Cent - so wie früher bei Sanifair. Tank & Rast hatte die Gebühr im Jahr 2012 auf 70 Cent erhöht.

Neue Eigentümer planten angeblich Erhöhung auf einen 1 Euro

Im Jahr 2015 verkauften Terra Capital und der Deutsche Bank-Fonds Tank & Rast an ein Konsortium um Allianz Capital Partner. Auf die Preise an den Rasthöfen hatte das keinen dämpfenden Einfluss. Denn der Kaufpreis betrug 3,5 Milliarden Euro – das dreifache dessen, was Terra Capital einst bezahlt hatte. Die neuen Eigentümer sollen kurz nach der Übernahme laut einem Bericht der Wirtschaftswoche sogar erwogen haben, die Sanifair-Gebühr auf bis zu einen Euro zu erhöhen. Bei Tank & Rast hieß es damals, dafür gebe es keine Pläne. Zumindest kurzfristig nicht.



Sendung: SUPER.MARKT | 26.03.2018 | 20:15 Uhr