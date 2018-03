Bereits vor einer guten Woche gab die BVG bekannt, dass die Berliner U-Bahn-Linie 3 ab Anfang Mai verlängert wird . Die Züge werden künftig nicht mehr am Nollendorfplatz enden, sondern fahren von Krumme Lanke bis zur Warschauer Straße - also auf der gleichen Strecke wie die U1. Dies ermögliche, so Markus Falkner, Pressesprecher der BVG, "eine Direktverbindung, von der auch Studierende der Freien Universität profitieren können."

Voraussichtlich noch im März wird die BVG außerdem ihr Pilotprojekt zum Autonomen Fahren starten, so Falkner. Auf dem Campus Charité Mitte und dem Campus Virchow-Klinikum werden fahrerlose elektrobetriebene Minibusse für Mitarbeitende wie Patienten und Besucher auf mehreren festgelegten Strecken unterwegs sein. Anfänglich werde noch ein "Bediener" an Bord sein, um eingreifen zu können, wenn die Technik nicht wie geplant funktioniere. Bei dem Pilotprojekt soll untersucht werden, wie sich die Fahrzeuge im Alltag bewähren, wie hoch die Akzeptanz ist und welche Perspektiven die Technik als Mobilitätslösung für die Zukunft biete.

Am Berliner Bahnhof Ostkreuz halten deutschlandweit die meisten Züge. Bereits seit 2006 wird an dem Ost-Berliner Knotenpunkt gebaut. Bis zum 9. Dezember sollen die Bauarbeiten beendet sein.

Ein zartes Licht am Ende des Horizonts leuchtet auch von der Dauerbaustelle Berlin-Schöneweide. Zurzeit ist die Unterführung am Sterndamm in Schöneweide nur einseitig befahrbar. Bis spätestens 30. April, so Kaczmarekt, sollen die beiden S-Bahnbrücken neu eingehängt sein. Damit steht die neue Bahnüberführung über den Sterndamm, bevor die Station ab August erneuert wird. Ab Juni ist dann auch wieder die Straßendurchfahrt für Autofahrer komplett frei.

Seit knapp fünf Jahren wird der Bahnhof bereits saniert - und Anwohner und Umsteiger werden wohl noch drei weitere Jahre, nämlich bis 2021, Geduld bewahren müssen.