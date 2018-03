Im Juli hatte das Verwaltungsgericht Berlin vorläufig entschieden, dass die Wohnraum-Vermittlungsplattform Airbnb die Daten eines Vermieters aus Pankow nicht an das Bezirksamt herausgeben muss. Am Mittwoch fällt die endgültige Entscheidung hierzu.

Das Bezirksamt Pankow, zu dem auch der bei Touristen beliebten Ortsteil Prenzlauer Berg gehört, hatte im vergangenen Jahr von Airbnb verlangt, Auskünfte zu einem anonymen Ferienwohnungs-Inserat aus diesem Ortsteil herauszugeben. Doch die Wohnraum-Vermittlungsplattform war im Juli 2017 in einem Eilverfahren gegen das Bezirksamt erfolgreich - und musste die Daten vorerst nicht der Behörde überlassen. Am Mittwochvormittag wird der Fall vor dem Verwaltungsgericht in der Hauptsache verhandelt.

Das Bezirksamt Pankow verlangt, zu einer Internet-Annonce für eine Ferienwohnung in Prenzlauer Berg (50 Euro pro Person und Nacht) den Namen des Gastgebers sowie eine Auskunft zu den abgerechneten Gebühren einzusehen. Als niedergelassene Dienstleisterin sei die Plattform zur Auskunft verpflichtet, argumentierte das Bezirksamt. Doch die deutsche Niederlassung von Airbnb beantragte vorläufigen Rechtsschutz. Sie habe auf das Portal keinen Zugriff und sei nach dem Telemediengesetz keine Dienste-Anbieterin.

Dieser Argumentation folgte das Berliner Verwaltungsgericht (VG 6 L 162.17). Zur Begründung hieß es, die Behörde dürfe im Sinne des Zweckentfremdungsverbotes von Wohnungen zwar Auskunft verlangen. Doch Dienste-Anbieter sei der Betreiber der Plattform, der die "technische und rechtliche Funktionsherrschaft" habe. Richtige Adressatin sei daher die Muttergesellschaft mit Sitz in Irland.

Erst am Montag hatte die rot-rot-grüne Koalition beschlossen, dass Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum zu verändern. Die eigene Wohnung gelegentlich an Feriengäste zu vermieten, soll einfacher werden. Ab dem 1. August sollen Vermieter dann vom Bezirksamt eine Registriernummer bekommen, um so leichter auf Ferienwohnungsportalen identifiziert werden zu können. Eine sichere Lösung, um alle illegalen Angebote auf entsprechenden Portalen herauszufinden sei das aber dann immer noch nicht, sagte eine Pressesprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen rbb|24 auf Nachfrage am Dienstag. Denn schließlich könne man sich noch immer auch ohne die entsprechende Registriernummer bei den Portalen anmelden.