Die Mitarbeiter der Berliner Bäderbetriebe sind erneut zum Warnstreik aufgerufen. Die Frühschicht solle am Donnerstag die Arbeit niederlegen, teile die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mit. Zum Warnstreik aufgerufen sind auch die Mitarbeiter in anderen Dienststellen bei Bund und Kommunen. Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst.



Verdi fordert für die bundesweit rund 2,3 Millionen Beschäftigten in den Kommunen und beim Bund sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro im Monat. Die Arbeitgeber lehnen den geforderten Mindestbetrag ab. Eine abschließende Verhandlungsrunde soll am 15. und 16. April in Potsdam stattfinden.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es Warnstreiks in den Berliner Bädern gegeben. Am Donnerstag blieben acht Bäder zeitweise geschlossen.

Zu Wochenbeginn traten dann weitere Beschäftigte von Bund und Kommunen in Ausstand, so in Berlin, Falkensee (Havelland), Hennigsdorf, Hohen Neuendorf und Oranienburg (Oberhavel). Betroffen waren vor allem Kitas und Standesämter. Auch in anderen deutschen Kommunen gab es bereits Warnstreiks.