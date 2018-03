In der Region wird es wärmer – so war es 2015 zum ersten Mal gelungen, Paprikas im großen Stil in Brandenburg zu ernten. Jetzt ist die Aubergine aus Massenproduktion da. Noch dieses Jahr soll Aubergine made in Brandenburg auch in die Berliner Supermärkte kommen.

Zum ersten Mal bauen Bauern in Brandenburg Auberginen gewerbsmäßig im großen Stil an. Früchte werden derzeit im Nordbrandenburgischen Fretzdorf (Ostprignitz-Ruppin) in Gewächshäusern geerntet. Bis vor Kurzem war dies aufgrund der Witterung kaum möglich – denn Auberginen lieben Wärme, die sie bisher eher in südlichen Regionen fanden. In Brandenburg finden sie diese jetzt auch.

Brandenburgweit gibt es nach Angaben des Landesgartenbauverbandes Brandenburg keine anderen Betriebe, die Auberginen in großer Produktion anbauen. Statistisch werde der Anbau von Auberginen bisher nicht gesondert erfasst, sagte dessen Geschäftsführer Andreas Jende rbb|24. So sei es möglich, dass der ein oder andere Klein- oder Biobetrieb Auberginen anbaue. Aber er wisse, dass die Aubergine bisher nicht systematisch für den Lebensmitteleinzelhandel produziert wurde - man kenne die Betriebe in der Region.

Gründe, warum sich das bei der Aubergine jetzt ändere: "Gärtner sind auch immer experimentierfreudig und beschäftigen sich mit dem Anbau auch von Exoten, die in unseren Breiten nicht so üblich sind", so Jende. Für das zunehmende Interesse sei der Trend zu mediterraner Küche sowie nach Obst und Gemüse aus der Region verantwortlich.