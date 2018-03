Im vergangenen Jahr sind in Berlin und Brandenburg mehr Neubau-Wohnungen genehmigt worden als 2016. Wie das gemeinsame Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte, wurden in Berlin 21.562 Genehmigungen für Neubau-Wohnungen erteilt. Das sind gut zwei Prozent mehr als im Jahr davor. In Brandenburg stieg die Zahl der Genehmigungen allerdings viel stärker - und zwar um fast 21 Prozent auf 14.436 Neubau-Wohnungen.

"Im Neubau passiert viel zu wenig", so auch die Kritik der zuständigen Referatsleiterin im Statistischen Landesamt mit Blick auf die Unterschiede zwischen Berlin und Brandenburg.