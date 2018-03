Manche nennen ihn den Bauch Berlins: Der landeseigene Großmarkt an der Beusselstraße ist in die Jahre gekommen. Die Händler wollten das ändern - und schlossen sich zusammen, um ihn zu übernehmen. Doch der Senat will den Großmarkt selbst modernisieren.

Der Berliner Großmarkt an der Beusselstraße in Berlin-Moabit soll nun doch nicht von den Händlern in Eigenregie übernommen werden. Die Wirtschaftsverwaltung des Senats habe einen entsprechenden Plan am Montag im Abgeordnetenhaus abgelehnt, teilte die Interessengemeinschaft Lebensmittel- und Frischecluster Berlin am Dienstag mit.

Die Händler zeigten sich überrascht und irritiert über das vorläufige Aus ihres Vorhabens. Man habe darüber aus der Presse erfahren, so die Händler. "Es ist bedauerlich, dass mit dieser Absage eine zügige Entwicklung des Großmarktareals nun erschwert wird", sagte Dieter Krauß, der Sprecher der Interessengemeinschaft. Er wolle weiter für den Plan werben.