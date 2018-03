Die Zahl der Übernachtungen in Berliner Jugendherbergen ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Rund 62.000 Gäste verbrachten im Durchschnitt zwischen zwei und drei Nächten in den Unterkünften. Das teilte der Landesverband Berlin-Brandenburg des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Insgesamt seien knapp 160.000 Übernachtungen in den drei Berliner Jugendherbergen gezählt worden, rund 12.000 weniger als im Jahr zuvor. Das entspricht einem Rückgang von etwa sieben Prozent.

Gerade angesichts des riesigen und wachsenden Bettenmarktes in Berlin - mit preisgünstigen Konkurrenten wie Hostels - behaupteten sich die Jugendherbergen, betonte Hirschberg. "Wir verbessern das Angebot auch stetig." So gebe es nach und nach Sanierungen, um den Komfort-Ansprüchen der Gäste gerecht zu werden. Die Organisation betreibt Jugendherbergen nahe dem Potsdamer Platz, am Rande des Naturschutzgebiets Tegeler Fließ und am Wannsee. An einer Herberge am Ostkreuz ist sie beteiligt.

Bundesweit war der Trend 2017 ebenfalls leicht rückläufig, wie aus am vergangenen Mittwoch veröffentlichten Zahlen des DJH hervorging. Die Berliner Häuser waren im ersten Quartal 2017 relativ schwach gestartet. Als Gründe hatte ein Sprecher schlechtes Wetter und sich stark überschneidende Ferientermine der Bundesländer genannt. Auch der vergangene Sommer - klassischerweise die Hochsaison der Jugendherbergen - war verregnet.

Erst kürzlich hatten auch Zahlen des Statistik-Amts gezeigt, dass der Berlin-Tourismus 2017 stagnierte - nach der starken Entwicklung der letzten Jahre wurde die geringste Zuwachsrate seit 15 Jahren verzeichnet.