Der jahrelange Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Charité Facility Management (CFM), der Service-Tochter der Berliner Charité, ist vorerst beigelegt. Wie Verdi am Donnerstag mitteilte, einigten sich beide Seiten auf eine Vereinbarung. Die Mitarbeiterinnen der CFM bekommen rückwirkend ab Dezember 2017 einen Grundlohn von elf Euro pro Stunde. Das bedeutet für die etwa 1.600 Beschäftigten in den unteren Gehaltsgruppen Gehaltssteigerungen zwischen zehn und 16 Prozent.

Wie der Pressesprecher des Verdi-Landesbezirks Berlin-Brandenburg, Andreas Splanemann, erläuterte, handelt es sich allerdings nur um eine Vereinbarung, nicht um einen Tarifvertrag. Ab Juli im kommenden Jahr solle weiterhandelt werden. Die CFM-Beschäftigten werden seit der Ausgliederung der Firma 2006 nicht nach dem Charité-Stammtarif bezahlt – einen eigenen Tarifvertrag hat CFM nicht. "Das sei ja gerade der Trick gewesen", so Spangemann. Durch das Auslagern würden die Angestellten die Tarifbindung verlassen und deutlich weniger Geld verdienen. Die Angestellten der CFM übernehmen in der Klinik alle Service- und Hilfsleistungen, die nicht direkt am Krankenbett erfolgen, zum Beispiel Reinigung, Klinikbetrieb und Patiententransporte.