Die gute Nachricht ist, Bombardier wird keines seiner Werke in Deutschland schließen. Doch es gibt auch schlechte Nachrichten. Hunderte Arbeitsplätze werden abgebaut und in Hennigsdorf wird die Fertigungssparte stark zusammengestrichen.

Die Produktion werde allerdings nicht komplett abgezogen. "Neben der Vorserienproduktion ist auch ein Auftrag im industriellen Maßstab vorgesehen. Zudem verbleiben der Testbetrieb und die Inbetriebnahme der Fahrzeuge am Standort", hieß es. Zu den personellen Veränderungen seien zeitnah "Feedbackveranstaltungen" mit den Mitarbeitern geplant, so Dienemann. Derzeit ist Hennigsdorf der größte Standort des Konzerns in Deutschland.

Der kanadische Konzern Bombardier Transportation wird die Serienproduktion von Zügen aus seinem Werk in Hennigsdorf (Oberhavel) abziehen und ins sächsische Bautzen verlagern. Dies bestätigte Unternehmenssprecher Andreas Dienemann rbb|24 auf Nachfrage. "Hennigsdorf wird künftig globales Kompetenzzentrum für die Entwicklung von S- und U-Bahnen sowie Regional- und Fernverkehrszügen", so Dienemann.

Mehr als 2.000 Metaller treten in der Region in Ausstand

Am Mittwoch hatte Bombardier bekanntgegeben, dass keiner der sieben deutschen Standorte geschlossen werde. Allerdings würden, wie zuvor angekündigt, bis zum Jahr 2020 in Deutschland bis zu 2.200 Arbeitsplätze abgebaut werden, darunter 700 Stellen von Leiharbeitnehmern. Derzeit hat das Unternehmen etwa 8.500 Arbeitsplätze in Deutschland. Dieses Verhandlungsergebnis teilten der Konzern, der Gesamtbetriebsrat und die IG Metall am Mittwoch in Berlin mit.

Der Vereinbarung zufolge sollen bis zu 1.500 Beschäftigte mit Hilfe eines Freiwilligenprogramms das Unternehmen verlassen. Bis Dezember 2019 sind Entlassungen ausgeschlossen. Fohrer sprach von einem "Startschuss für die Umsetzung der Transformation".

Die rund 2.300 Mitarbeiter am Standort Hennigsdorf in Brandenburg dürften in größerem Umfang betroffen sein. Dort liegt das jährliche Mindestarbeitsvolumen, das der Arbeitgeber dort von 2020 an garantiert, etwa bei der Hälfte des jetzigen Niveaus, wie Fohrer erläuterte. Ein Sozialplan soll wirksam werden, sofern es nach 2019 betriebsbedingte Kündigungen geben sollte. Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) sagte, das in Hennigsdorf nun "Hunderte hochqualifizierte Arbeitsplätze gesichert" seien.