Landesbauerntag in Seddiner See

Das Land Brandenburg ist nach Einschätzung der Landesregierung auf einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest vorbereitet. "Die Verhinderung der Einschleppung und die Früherkennung" hätten "höchste Priorität", sagte Verbraucherschutzminister Stefan Ludwig (Die Linke) am Mittwoch auf dem 11. Landesbauerntag in Seddiner See (Potsdam-Mittelmark).

Was die Afrikanische Schweinepest so bedrohlich macht

Die Afrikanische Schweinepest ist eine schwere Virusinfektion, die für Haus- und Wildschweine in der Regel tödlich verläuft, während sie für den Menschen ungefährlich ist. Das Virus ist äußerst widerstandsfähig und behält lange die Fähigkeit, sich vermehren zu können - monatelang in frischem, gepökeltem, geräuchertem Fleisch oder Wurstwaren, jahrelang in Gefrierfleisch. Zudem überlebt es in Blut und Körperflüssigkeiten. Einen Impfstoff gibt es nicht.