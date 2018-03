Die "Neue Pressegesellschaft" aus Ulm, in der auch die Märkische Oderzeitung (MOZ) aus Frankfurt (Oder) erscheint, wird die Lausitzer Rundschau übernehmen. Über die Details des Geschäfts sei Stillschweigen vereinbart worden, teilten beide Seiten am Dienstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Dem Verkauf müssten noch das Bundeskartellamt und die Gremien der Saarbrücker Mediengruppe zustimmen.

Die Lausitzer Rundschau sei ein starkes Medienunternehmen. "Das passt sehr gut zu uns", teilte der Geschäftsführer der Neuen Pressegesellschaft, Thomas Brackvogel, mit. In der strategischen Ausrichtung gebe es viele Parallelen zur Neuen Pressegesellschaft und zum Märkischen Medienhaus, in dem unter anderem die Märkische Oderzeitung in Frankfurt (Oder) erscheint. Auch wenn beide Häuser ihre redaktionelle Eigenständigkeit bewahren sollen, "könnte hier eine starke Stimme für Brandenburg entstehen", sagte Brackvogel, in dessen Haus unter anderem auch die "Südwest Presse" erscheint.