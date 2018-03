dpa-Zentralbild Video: Brandenburg Aktuell | 01.03.2018 | Ludger Smolka | Bild: dpa-Zentralbild

Touristen-Rekord - Immer mehr fühlen sich total brandenburgig

01.03.18 | 12:19 Uhr

Die Touristen kommen, und zwar so viele wie noch nie: Brandenburg boomt bei Reisen ins Havelland, in die Mark oder die Lausitz. Im vergangenen Jahr kamen so viele Mernschen wie 1995 und 1996 zusammen. Nur bei den Campingplätzen ist der Wurm drin.

"Es gibt Länder, wo was los ist – und es gibt Brandenburg", urteilte einst Rainald Grebe. Nun aber gehört Brandenburg sogar zu den Ländern, wo richtig was los ist.



Denn das Land steigt weiter in der Gunst der Touristen: Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Gäste um 2,5 Prozent auf 4,9 Millionen. Die Zahl der der Übernachtungen in Hotels und Gasthäusern des Landes kletterte um 1,6 Prozent auf 13,1 Millionen. Damit sei erstmals die 13-Millionen-Marke geknackt worden, teilte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) am Donnerstag mit. Und tatsächlich: Das waren so viele Übernachten wie in den Jahren 1995 und 1996 zusammen.

Was ist bei den Campern los?

Angesichts des zuletzt teils mauen Sommers in Brandenburg sei das ein Erfolg, betonte Gerber. Zu dieser Statistik gehört aber auch, dass bundesweit die Zahl der Übernachtungen noch stärker stieg als in Brandenburg, und zwar um etwa drei Prozent. Der Anteil ausländischer Gäste betrug dabei 8,8 Prozent, wie es hieß. Knapp die Hälfte davon stammte aus Polen, den Niederlanden, Dänemark, Großbritannien, Schweden und der Schweiz.



Die Statistik verrät allerdings auch, dass die Zahl der Camping-Urlauber in Brandenburg ein wenig sank. So ging die Zahl der Übernachtungen auf Campingplätzen im vergangenen Jahr gegenüber 2016 um 0,6 Prozent auf 1,1 Millionen Übernachtungen zurück. Bei der Zahl der registrierten Gäste - 354.000 – verzeichnete das Land ein Minus von 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings nahm der Campingtourismus bei der Gesamtzahl der Gästeübernachtungen nur einen Anteil von 8,6 Prozent ein.

"Es kann so einfach sein."

Brandenburg will mit Hilfe einer Kampagne sein Image schärfen und hatte kürzlich den neuen Leitspruch für ds Land präsentiert: "Brandenburg. Es kann so einfach sein."



Am 1. Mai soll die Kampagne starten. Entwickelt wurde er von der Werbeagentur Scholz & Friends. Damit hat sich Brandenburg die Agentur rausgepickt, die für Baden-Württemberg einen sehr erfolgreichen Slogan entwarf: "Wir können alles. Außer Hochdeutsch." In einer Umfrage der Universität Hohenheim schnitt dieser 2017 besonders gut ab - in Sachen Bekanntheit und Beliebtheit.

