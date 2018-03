Lange Schlangen vor den Recyclinghöfen der Berliner Stadtreinigung bilden sich vor allem samstags. An diesem streiken jedoch die Beschäftigten. Alternativen zu den Recyclinghöfen gebe es nicht, so Verdi.

"Niemand hat die Möglichkeit, seinen Sperrmüll bei den Recyclinghöfen abzugeben", sagt Ellen Naumann vom Berliner Verdi-Landesbezirk. Es gebe keine Alternativen zu den Recyclinghöfen. "Die Bevölkerung ist aufgefordert, am Samstag das Abgeben von Sperrmüll zu unterlassen, und selbstverständlich nicht einfach irgendwo abzustellen", so Naumann.

Hintergrund für den Streik sind die aktuellen Tarif-Verhandlungen im öffentlichen Dienst.

Verdi fordert unter anderem sechs Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. So hatten am Freitag die Mitarbeiter der Wasserbetriebe an allen Berliner Standorten gestreikt.

Am Donnerstag waren die Schwimmbäder betroffen.