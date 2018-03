der kreuzberger Freitag, 09.03.2018 | 16:38 Uhr

Kollege "Besserwisser" hat es auf den Punkt gebracht: Zahlt den Neuen mehr Geld, steckt ordentlich Geld in die Infrastruktur, Fahrzeuge und Werkstätten. Dann könnte die BVG mit den steigenden Fahrgastzahlen fertig werden. Zur Zeit sieht es eher bedenklich aus. Die Busflotte z.B. ist überaltert und wartungsintensiv, so daß die unterbestzten Werkstätten mit den täglich anfallenden Reparaturen nicht nachkommen. Täglich fallen im Busbereich Fahrten aus. Aber die Politik will den teuren Einstieg in die Elektrifizierung. Das Geld dafür würde eigentlich dringendst für die Bewältigung der alltäglichen Misere gebraucht. Noch einmal mein Appell an den RBB: Berichtet über den täglichen Ausfall, berichtet darüber, dass viel zu kleine Busse (VDL) auf extrem frequentierten Linien (X 10, M 29, M48, M85, M 19) eingestzt werden. Die Führungsetage der BVG braucht den öffentlichen Druck.