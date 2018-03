Hodor Berlin Freitag, 30.03.2018 | 11:59 Uhr

Die schlauen Poliziter können gerne mal bei der VLB, bei Bauunternehmen, oder bei Verkehrssicherunsunternehmen nachfragen.



Für mich ergibt es null Sinn, dass die prüfende Instanz zur verkehrlichen Abssicherung von Baustellen an den Bezirk abgegeben werden soll. Dann liegen unsere Projekte noch länger "in Bearbeitung". Das Ausgliedern schafft mehrere Schnittstellen. Baustellen enden nicht einfach mal so von Bezirk zur Bezirk. Man muss hier etwas globaler denken! Diese punktuelle Planen ist jetzt schon so groß, dass sich viele Baustellen gegenseitig tangieren. Jeder fuchelt irgendwie an Ampeln herum.



Es mangelt einfach an Fachpersonal in allen Bereichen. Diese Branche lebt von jahrelanger Erfahrung des Planers und Koordinators.



Anstatt die Verkehrssicherung bei der VLB zu spalten, sollte dort die interne Zusammenarbeit effizienter gestaltet werden (...).