Die Deutsche Post DHL Group will ein neues Paketzentrum im Süden von Berlin errichten. In Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) werde bis 2020 ein "Mega-Paketzentrum" auf 165.000 Quadratmetern Fläche gebaut, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

In Brandenburg gibt es bereits Paketzentren in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) und Börnicke (Havelland). In den aktuell 34 DHL-Paketzentren bundesweit werden über eine Million Pakete in jeder Betriebsstunde sortiert, sagte Konzernvorstand Jürgen Gerdes. Bis 2020 rechnet das Unternehmen mit einem jährlichen durchschnittlichen Paketwachstum von fünf bis sieben Prozent, vor allem durch den Internethandel.

Kaum eine Branche habe sich in den vergangenen Jahren im Land so stark entwickelt wie die Logistik, sagte Steffen Kammradt, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Brandenburg. Die Branche beschäftigt mehr als 200.000 Menschen in der Hauptstadtregion.