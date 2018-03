Ganz so rigoros sieht das die Landeskirche zwar nicht, man ist sich der identitätsstiftenden Bedeutung der Dorffriedhöfe hier bewusst. Knapp 1.000 Friedhöfe in Brandenburg sind in Trägerschaft der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz (EKBO). In Berlin rund 100 weitere. Historisch bedingt gehört der Friedhof, gerade auf dem Land, zur Kirche – anders als in den Städten, wo es oft auch kommunale Friedhöfe gibt. Doch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat es bereits einige Fälle gegeben, wo die Kirche die Trägerschaft an Kommunen abgeben konnte. Das sei für die Zukunft auch das Ziel, sagt Arne Ziekow von der EKBO. Immer öfter möchten Menschen ihren Angehörigen keine pflegeintensive und teure Grabstelle hinterlassen. Urnenbestattungen, anonyme Grabstellen und Friedwälder sind im Kommen. Alle bedeuten weniger Gebühreneinnahmen für die Friedhofsbetreiber.



In Wilmersdorf ist dieser Trend aber noch nicht zu verzeichnen. Die Kinder von Horst Besselt beispielsweise wohnen nicht weit entfernt und wollen sich auch weiterhin um das Grab kümmern. Wie seine Grabstelle gibt es hier im Moment acht weitere Doppelgrabstellen mit einem noch lebenden Ehepartner. Diese dürfen natürlich auch dort noch bestattet werden, danach gelten noch 20-25 Jahre Pietät. Dann erst dürfte die von Besselt befürchtete Planierraupe kommen. Doch die Wilmersdorfer wollen ihren Friedhof auch darüber hinaus erhalten. Die Idee, einen Friedhofs-Förderverein zu gründen, stehe im Raum, sagt der Wilmersdorfer Ortsvorsteher Martin Boenke. Mit den vorhandenen Vereinen und der Feuerwehr seien die ehrenamtlich Engagierten allerdings bereits gut ausgelastet.

Vor allem hätte er sich gewünscht, dass es vor dem Entschluss der Kirche Gespräche mit den Wilmersdorfern gegeben hätte um eine Lösung zu finden. Ein Treffen soll nun am 22. März stattfinden. Bis dahin bangen die Wilmersdorfer weiter um ihre letzte Ruhe.