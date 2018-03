Über 50 Prozent der in Deutschland konsumierten Eier werden in Form von verarbeiteten Lebensmitteln gegessen. Hier gibt es keine Pflicht zu kennzeichnen, woher die Eier stammen. Das gilt auch für gefärbte Ostereier, die derzeit überall in der Region zu haben sind.

Alle Details und Hintergründe zur Herkunft der Eier in der Sendung SUPER.MARKT am 19.03.2018 um 20:15 Uhr im rbb-Fernsehen.

Sieben Milliarden Eier werden jährlich vor allem aus osteuropäischen Ländern nach Deutschland importiert. Die meisten werden in Lebensmitteln verarbeitet. Über die Hälfte dieser Importe stammen aus der ausgestalteten Käfighaltung, die in Deutschland zwar nicht verboten, aber so kaum noch praktiziert wird. Bei der ausgestalteten Käfighaltung werden die Tiere zwar in kleinen Gruppen, aber weiter in Käfigen gehalten. Die konventionelle Käfighaltung ist in Deutschland bereits seit 2012 verboten.