Unternehmerinnen-Zentrum in Brandenburg an der Havel

Seit zwei Jahren bietet das Unternehmerinnen-Zentrum in Brandenburg an der Havel Platz speziell für Geschäftsfrauen – als einziges im Land Brandenburg. Trotzdem blieb es lange fast leer. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Sie selbst hatte die Idee für das Zentrum, das erste und einzige im Land Brandenburg. Als sie mit ihrer Firma "Marketingzeit" einzog, hatte sie gerade ihre erste Angestellte eingestellt. "Erstmal hatten wir ja viel Platz – das war nicht unbedingt schlecht!", sagt Reuter und lacht. "Aber es fehlte was, und es fühlte sich auch irgendwie kalt an."

"Gezweifelt habe ich nie", sagt Jennifer Reuter. Auch mit dem Gedanken, woanders hinzuziehen, habe sie nie gespielt. Dabei war Reuter mehr als eineinhalb Jahre allein im "Zentrum für Unternehmerinnen". In Brandenburg an der Havel bietet es auf 175 Quadratmetern Platz für sechs Büros und einen großen Gemeinschaftsraum. Als es im März 2016 nach zwei Jahren Planung eröffnete, war Jennifer Reuter einzige Mieterin. Dass es fast genauso lange dauern würde, bis eine weitere Mieterin einzieht, hätte Reuter sich damals wohl nicht träumen lassen.

Dieses kalte Gefühl kennt auch Gundula Otto noch allzu gut. "Das war gar nicht so einfach", sagt die Zentrums-Managerin. "Viele Frauen, die Unternehmen gründen, machen das in anderen Branchen, zum Beispiel in der Kosmetik. Doch das passte einfach nicht hier her." Aber Otto gab nicht auf: "Wir haben Anzeigen geschaltet, wir haben alles mögliche versucht – und dann plötzlich hat es geklappt."

Ende des vergangenen Jahres zog endlich eine zweite Mieterin ein – und dann ging es Schlag auf Schlag. "Das spricht sich rum, jeder kennt jeden, und so kommt der Stein ins Rollen", beschreibt es Otto. Jetzt sind alle Büros vermietet, zum Beispiel an Elvira Heitepriem, die dort Versicherungen verkauft. Durch Zufall sei sie zum Unternehmerinnen-Zentrum gekommen: "Ich hab einfach im Internet geguckt, wo man neue Büroräume anmieten kann. Dann hab ich angerufen, einen Termin gemacht und noch am gleichen Tag den Vertrag unterschrieben."